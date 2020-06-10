Aselsan'dan yerli ventilatör cihazının üretimine büyük destek - Son Dakika

Aselsan'dan yerli ventilatör cihazının üretimine büyük destek

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve ASELSAN arasında ventilatör cihazının üretimine yönelik olarak 31 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

Aselsan'dan yerli ventilatör cihazının üretimine büyük destek, System.String[]

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. ve ASELSAN arasında ventilatör cihazının üretimine yönelik olarak 31 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.


Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede kullanılan en önemli tıbbi cihazlardan olan yoğun bakım mekanik ventilatör cihazları, yaşamsal fonksiyonları destekleyen en önemli cihazlardan. Hastanın nefes alıp vermesine destek olarak kullanılan cihazlar, bu işlevin yerine getirilemediği durumda solunum işlevini devralabiliyor.


Kovid-19 salgınını takiben tüm dünyada çok yoğun bir şekilde ventilatör ihtiyacı ortaya çıkarken, bununla birlikte cihazlarda kullanılan birçok bileşen için dünya genelinde oluşan talep kısa sürede karşılanamayacak düzeye yükseldi. Ülkelerin kendi ihtiyaçlarına öncelik verecek şekilde ventilatör cihazları ve kritik bileşenleri için ihracat yasağı ya da ihracat izni zorunluluğu gibi kısıtlamaları devreye sokmasıyla birlikte, cihazlar ve kritik bileşenleri yurt dışından tedarik edilemez hale geldi.


ASELSAN, BAYKAR, ARÇELİK ve BIOSYS firmaları ise yerli ventilatör cihazının Türkiye'ye kazandırılması için iş birliği yaparak yoğun çaba harcadı. ASELSAN, BIOSYS firmasının prototip seviyedeki cihazının donanım ve yazılım tasarımının birkaç hafta içinde iyileştirilmesine ve üretilebilir seviyeye ulaştırılmasına büyük katkı sağlayarak yurt dışından tedarik edilemeyen kritik bileşenlerin yerli olarak tasarlanıp üretilmesini gerçekleştirdi.


ASELSAN sağlıkta emin adımlarla ilerliyor


ASELSAN, yaşam destek cihazları alanı başta olmak üzere medikal görüntüleme ve tanı cihazları konusunda Türkiye'nin ithalat bağımlılığını asgari düzeye indirmek ve faaliyet gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da yerli ve milli teknolojileri hayata geçirmek için durmadan çalışmaya devam ediyor. - ANKARA

Koronavirüs, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aselsan'dan yerli ventilatör cihazının üretimine büyük destek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak 2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı Petrol devi BP, 10 bin kişinin işine son verecek THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı         
11:29
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi         
11:28
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı         
10:57
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı         
10:55
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada         
10:50
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak         
10:49
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor         
10:49
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner Çalışır, yakın dostu Kerimcan Durmaz'la küs müydü? Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner Çalışır, yakın dostu Kerimcan Durmaz'la küs müydü?         
10:49
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı         
10:31
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı         
10:31
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor         
10:31
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı         
10:28
Alp Yalman Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi         
10:21
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu         
10:21
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi         
10:15
Çorum'da çobanın Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi         
10:06
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak         
10:03
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi         
09:58
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım         
09:57
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak 2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak         
09:55
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti         
09:50
Kocasını bırakıp aşığına kaçan ablasını bıçakladı! İyi halden indirim aldı Kocasını bırakıp aşığına kaçan ablasını bıçakladı! İyi halden indirim aldı         
09:50
"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı         
09:50
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak 2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak         
09:49
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı         
09:49
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı         
09:46
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü         
09:42
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur         
09:39
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor         
09:37
Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 11:43:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aselsan'dan yerli ventilatör cihazının üretimine büyük destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]