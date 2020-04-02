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ASELSAN, DASAL Havacılık Teknolojileri AŞ'ye ortak oldu
6 saat önce
ASELSAN, DASAL Havacılık Teknolojileri AŞ'nin yüzde 40'ını satın aldı.
ASELSAN, DASAL Havacılık Teknolojileri AŞ'nin yüzde 40'ını satın aldı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirket Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler Sanayi Ticaret AŞ'nin sahibi olduğu DASAL Havacılık Teknolojileri AŞ'nin yüzde 40'ını peşin 40 bin lira ödeyerek satın aldı.
Havacılık teknolojilerinde faaliyet gösteren ve 100 bin lira sermeyeli şirketin hisse devir işlemi bugün itibarıyla gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:28 Kaynak: AA
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