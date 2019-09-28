Son Dakika Haberleri: ASELSAN denizde ilke imza atıyor
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ASELSAN denizde ilke imza atıyor

1 saat önce

ASELSAN tarafından yürütülen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının elektronik harp alanındaki en büyük projesi olan Deniz Elektronik Harp Süiti Tedariki Projesi'nin fabrika kabul testlerinin ilki başarıyla gerçekleştirildi.

ASELSAN denizde ilke imza atıyor, System.String[]

ASELSAN tarafından yürütülen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının elektronik harp alanındaki en büyük projesi olan Deniz Elektronik Harp Süiti Tedariki Projesi'nin fabrika kabul testlerinin ilki başarıyla gerçekleştirildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:51 
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