ASELSAN devler listesinde 3 basamak yükseldi
1 saat önce
ASELSAN, dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi "Defense News Top 100" listesinde 3 basamak yükselerek 52'nci sıraya çıktı.
ASELSAN, dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi "Defense News Top 100" listesinde 3 basamak yükselerek 52'nci sıraya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:32
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