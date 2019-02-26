Aselsan Genel Müdürü Görgün, Kso Meclis Toplantısında Sanayicilerle Buluştu

Konya Sanayi Odası (KSO)'nın davetlisi olarak Konya'ya gelen Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ekibiyle birlikte odanın Şubat ayı meclis toplantısına konuk oldu.

Konya Sanayi Odası (KSO)'nın davetlisi olarak Konya'ya gelen Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ekibiyle birlikte odanın Şubat ayı meclis toplantısına konuk oldu.



KSO Şubat ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Aselsan Genel Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Çelik, Mustafa Kaval, Hakan Karataş, Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, KSO meslek ve meclis komitesi üyeleri ile Konya Savunma Sanayi A.Ş.'nin ortakları konuk oldu.



"Tüm gücümüzle Aselsan yatırımının arkasındayız"



Yoğun katılım ile gerçekleştirilen meclis toplantısının açılışında konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Aselsan Genel Müdürü ve ekibine, Konya'ya ve Konyalı yatırımcılara inandıkları için teşekkür etti. Konyalı girişimciler ve Aselsan tarafından şehre kazandırılacak olan Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş.'nin kurulum sürecinin tamamlandığını ve yakın zamanda yer seçimi yapılacağını söyleyen Kütükcü, "Ben bu projenin hayata geçmesinde emeği olan tüm taraflara teşekkür ediyorum. Biz de Sanayi Odası olarak kurumsal kimliğimizle, tüm gücümüzle bu yatırımın arkasında olacağız" dedi.



Kütükcü, Aselsan'ın dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında yer aldığını kaydederek, "Aselsan bizim medarı iftiharımız. Aselsan'la gurur duyuyoruz. Aselsan'ın Konya'ya, Konyalı müteşebbislerle birlikte yatırım yapma kararından dolayı gururluyuz, mutluyuz. İnşallah Aselsan Konyalı sanayicilerimizle birlikte güzel işlere imza atacak" ifadelerini kullandı.



"Konya'da üretilen ürünler, ihraç edilen ülke sayısını artıracak"



Aselsan Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de, bir sunum yaparak Aselsan ve çalışma prensipleri ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Konyalı sanayicilere Aselsan'la daha fazla çalışmaları çağrısında bulunan Görgün, Konya'ya yapılacak yatırımla birlikte Aselsan ile Konya'nın birlikte iş yapma konusunda ilk somut adımı attığını vurguladı.



Konya'nın yetişmiş insan kaynağına ve nitelikli üretimine vurgu yapan Görgün, "Ülkemizin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlamak için Konya'nın güzide üniversiteleri ile çalışmaya gayret edeceğiz. Bu noktada siz sanayicilerimiz de üretkenliğiniz ile kaliteniz ile çok kıymetli katkılar yapıyorsunuz. Bundan sonra da birlikte bir şeyler yapma zamanı. Birlikte iş yapmanın ilk adımını geçtiğimiz yıl attık. Önemli bir aşamayı kaydettik. Yakın zamanda da yerin tahsis edilmesi ve temel atılması sürecindeyiz. Çok kısa zamanda bunu hep birlikte başarabileceğimizi düşünüyoruz. Yer konusunda Büyükşehir Belediyemizin büyük fedakarlığı ve yaklaşımıyla faaliyetimize çok kısa bir sürede başlıyor olacağız. Konya fabrikasında uzaktan komutalı stabilize silah sistemlerinin üretimini yapacağız. İnşallah bu üretimle birlikte bu ürünleri ihraç ettiğimiz ülkelerin sayısını da artıracağız" şeklinde konuştu.



"Aselsan Konya ile daha fazla çalışmak istiyor"



Aselsan'ın Konyalı firmalar ile çalıştığını ancak, Konya'daki potansiyelin daha fazla olduğuna işaret eden Görgün, sözlerine şu şekilde devam etti: "Aselsan olarak faaliyet gösterdiğimiz diğer alanlarda da ihtiyaç olan yüklenici ağını Konya'da geliştirmek üzere toplantılar yapıyoruz. İkili iş görüşmeleri yapıyoruz. Konya ile yaptığımız çalışmalar 2008 yılında 100 bin dolardı. 2018 yılında bir milyon dolarlara yaklaştı. Ama Konya'nın sanayi alt yapısı, nitelikli üretim kapasitesi bunun çok üzerinde. Bu şirketlerin sayısı ve hacmi çok daha ileriye birlikte taşınabilir."



Ayrıca Konya'ya gelen Aselsan'ın üst düzey yöneticileri Konyalı firmalarla ikili iş görüşmeleri yaparken, bazı fabrika ziyaretlerinde de bulundu. - KONYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok

Bakan Murat Kurum Açıkladı! Hem Vatandaşa Hem Memura Ucuz Konut Müjdesi

Husumetlisini Sokak Ortasında Öldürdü, Saklandığı Kümeste Yakalandı

Evinde Su Akmayan Vatandaş Belediye Başkanı'na İsyan Etti: Cenabet Geziyorum