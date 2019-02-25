Aselsan Genel Müdürü Görgün: Savunma Sanayisinde 45 Bin Kişi Çalışıyor

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Savunma sanayisinde Türkiye'de yaklaşık 45 bin kişi çalışıyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Savunma sanayisinde Türkiye'de yaklaşık 45 bin kişi çalışıyor. Hem firma olarak hem akademisyen olarak hem öğrenci olarak bu sayının artırılması ve yaygınlaştırılması gerekiyor" dedi.



Konyalı sanayicilerle ortak şirket kurup, kente silah üretim tesisi kazandırmaya hazırlanan ASELSAN, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de bu kapsamda, teknik iş birliği içinde oldukları yeni kurulan Konya Teknik Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik'i makamında ziyaret etti. Ziyarettin ardından iş birliği çalışmaları hakkındaki toplantıda konuşan Prof. Dr. Görgün, savunma sanayi için insan kaynağını geliştirmede üniversitelerin önemli bir yerinin olduğunu belirtti.



Türkiye'de savunma sanayinde 45 bin kişinin çalıştığını ifade eden Prof. Dr. Haluk Görgün, şunları söyledi:



"Savunma sanayisine üretim yapabilecek firmalar ile iş birlikleri geliştirmeye gayret gösteriyoruz. ASELSAN yönetimi olarak ziyaretler düzenliyoruz ve yerlileştireceğimiz ürünlerimizi paylaşıyoruz. Tabii bununla beraber insan kaynağının da oluşması çok önemli. Bu yüzden üniversitelere yapmış olduğumuz ziyaretler büyük önem taşıyor. Bugün insan kaynağını geliştirmede büyük beklentilerinin olduğu Konya Teknik Üniversitesi'ndeyiz. Savunma sanayisinde Türkiye'de yaklaşık 45 bin kişi çalışıyor. Hem firma olarak hem akademisyen olarak hem öğrenci olarak bu sayının artırılması ve yaygınlaştırılması gerekiyor. ASELSAN gibi önde gelen kuruluşların öncü olması gerekiyor. Biz ASELSAN olarak, bu sektörün önemli bir oyuncusu olarak üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz."



Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik de ASELSAN tarafından Konya Organize Sanayi'nin 5'inci bölgesine kurulacak savunma sanayi üssüne akademik olarak destek vereceklerini belirtti. Konya'daki tesislerde ülkenin ihtiyaçlarında kullanılacak silah sistemlerinin üretileceğini ifade eden Prof. Dr. Özçelik, "Burada ülkemizin ihtiyaçlarında kullanılacak silah sistemleri üretilecek ve Konya, savunma sanayisinin omurgası olacak. Üniversitemiz de bu projeye akademik olarak destek vererek savunma sanayinde etkin rol oynayacak" ifadelerini kullandı.



? - Konya

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