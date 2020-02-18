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ASELSAN, HAVELSAN iş ortaklığı ile STM arasında sözleşme imzalandı
11 dakika önce
ASELSAN ile HAVELSAN tarafından oluşturulan iş ortaklığı ile ana yüklenici STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında MİLGEM 5 Projesi (savaş sistemleri) ile ilgili sözleşme imzalandı.
ASELSAN ile HAVELSAN tarafından oluşturulan iş ortaklığı ile ana yüklenici STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında MİLGEM 5 Projesi (savaş sistemleri) ile ilgili sözleşme imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:59
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