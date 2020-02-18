ASELSAN, HAVELSAN iş ortaklığı ile STM arasında sözleşme imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASELSAN, HAVELSAN iş ortaklığı ile STM arasında sözleşme imzalandı - Son Dakika Ekonomi

ASELSAN, HAVELSAN iş ortaklığı ile STM arasında sözleşme imzalandı

11 dakika önce

ASELSAN ile HAVELSAN tarafından oluşturulan iş ortaklığı ile ana yüklenici STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında MİLGEM 5 Projesi (savaş sistemleri) ile ilgili sözleşme imzalandı.

ASELSAN, HAVELSAN iş ortaklığı ile STM arasında sözleşme imzalandı, System.String[]

ASELSAN ile HAVELSAN tarafından oluşturulan iş ortaklığı ile ana yüklenici STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında MİLGEM 5 Projesi (savaş sistemleri) ile ilgili sözleşme imzalandı.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:59 
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