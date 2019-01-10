Aselsan ile Roketsan Arasında Sözleşme
1 saat önce
ASELSAN ile ROKETSAN arasında 63 milyon TL ve 31 milyon 500 bin avroluk bir sözleşme imzalandı.
ASELSAN ile ROKETSAN arasında 63 milyon TL ve 31 milyon 500 bin avroluk bir sözleşme imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu
'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile ROKETSAN arasında OMTAS füzesi kızılötesi arayıcı başlık seri üretimine ilişkin olarak bugün 63 milyon TL ve 31 milyon 500 bin avro tutarında bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:14 Kaynak: AA
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