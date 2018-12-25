Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı Arasında Sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 502 milyon TL'lik sözleşme imzalandı.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 502 milyon TL'lik sözleşme imzalandı.





ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında güvenlik sistemleri konusunda 501 milyon 669 bin 519 TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." denildi.





Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2020 yılına kadar tamamlanacağı bildirildi.

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