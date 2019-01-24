Son Dakika Haberleri: ASELSAN ile Şişecam arasında iş birliği

ASELSAN ile Şişecam arasında iş birliği

55 dakika önce

ASELSAN ile Şişecam Topluluğu arasında ortak projeler geliştirmek üzere iş birliği yapılacak.

ASELSAN ile Şişecam arasında iş birliği, System.String[]
ASELSAN ile Şişecam Topluluğu arasında ortak projeler geliştirmek üzere iş birliği yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:19 

Şişecam, Ekonomi
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