ASELSAN ile Şişecam arasında iş birliği
55 dakika önce
ASELSAN ile Şişecam Topluluğu arasında ortak projeler geliştirmek üzere iş birliği yapılacak.
ASELSAN ile Şişecam
Topluluğu arasında ortak projeler geliştirmek üzere iş birliği yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:19
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