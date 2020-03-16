ASELSAN imzalı medikal cihazlar geliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASELSAN imzalı medikal cihazlar geliyor - Son Dakika Ekonomi

ASELSAN imzalı medikal cihazlar geliyor

6 saat önce

Türkiye'nin lider savunma sanayisi şirketi ASELSAN, sağlık teknolojileri alanında da dıs¸a bağımlılığı azaltacak, yerli tasarım ve üretim kabiliyetlerini artıracak projeler ve çözümler üzerinde çalışmalar yürütüyor.

ASELSAN imzalı medikal cihazlar geliyor, System.String[]

Türkiye'nin lider savunma sanayisi şirketi ASELSAN, sağlık teknolojileri alanında da dıs¸a bağımlılığı azaltacak, yerli tasarım ve üretim kabiliyetlerini artıracak projeler ve çözümler üzerinde çalışmalar yürütüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu kapsamda, geçen yıl o¨z kaynaklarla yürütülen Mobil Dijital X-Ray Cihazı ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi Geliştirilmesi projelerinde tasarım faaliyetlerine devam edildi. Ayrıca radyografi cihazlarının kritik bir alt bileşeni olan Yüksek Frekans X-Ray Jeneratörü geliştirmek üzere çalışmalar başlatıldı.

TÜBI·TAK'ın Yüksek Katma Değerli Ürün Grubu geliştirilmesi hedefiyle başlattığı Sanayi Yenilik Agˆ Mekanizması (SAYEM) Programı'na ASELSAN Tıbbi Görüntüleme Ürün Grubu ile başvuru yapıldı ve kabul alındı.

2019 içinde SAYEM Faz-1 kapsamında Mobil Dijital X-Ray Cihazı ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi için Ürünleştirme Yol Haritası hazırlık çalışmaları yürütüldü.

ASELSAN, Sağlık Bakanlığı ihalesine hazırlanıyor

Şirket, Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Kalem Tıbbi Cihaz (Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi, Hasta Bas¸ı Monitör, Dijital Radyografi) Tedarikine İlişkin Sanayi İşbirliği Projesi'ne yönelik hazırlıklara devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan Sanayi İşbirliği Programı Yönetmeliği'ne uygun olarak 30 Haziran'da gerçekleştirilecek ihalede, tedarik bedelinin yanı sıra yerli üretim, yurt içine teknoloji transferi, yatırım ve ihracat konusunda verilecek taahhütler de dikkate alınacak.

İş birlikleriyle çeşitlenecek

ASELSAN geçen yıl ayrıca yerli tıbbi cihaz üreticisi firmalar ile ortak ürün geliştirmeye yönelik iş birliği imkanlarını değerlendirmeye başladı.

Bu kapsamda, Metsis firmasıyla defibrilatör (eletroşok cihazı) geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. So¨z konusu cihazın bu yıl satışına başlanması hedefleniyor. Yine aynı iş birliği kapsamında "manual defibrilatör/monitör geliştirilmesi" için hazırlık çalışmaları başlatıldı.

ASELSAN, sağlık teknolojileri alanında görüntüleme, tanı ve yaşam destek başlıkları altında 3 faklı alanda medikal cihazlar geliştirilmesini planlıyor. Bu kapsamda mamografi, koagülasyon ölçüm cihazı, glikoz takip sistemi, kalp-akciğer pompası ve mekanik ventilatör cihazları geliştirmek üzere yurt içi ve yurt dıs¸ı firmalar ve araştırma merkezleriyle iş birliğine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:44 Kaynak: AA
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