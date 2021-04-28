ASELSAN'ın 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı - Son Dakika

ASELSAN'ın 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı

28.04.2021 08:17
ASELSAN'ın 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı, System.String[]

ASELSAN'ın 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı. Şirket, pandemi döneminde yaşanan küresel ekonomik daralmaya rağmen dönemi istikrarlı büyüme ve yüksek kârlılıkla tamamladı.

ASELSAN'ın 3 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %22 büyüyerek 3,2 Milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin brüt kârı, geçen yılın ilk çeyreğine göre %24 seviyesinde artarken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla %23 artış göstererek 761 Milyon TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı şirketin yıl sonuna ilişkin paylaştığı öngörü olan %20-22 aralığının üstüne çıkarak %24 olarak gerçekleşti. ASELSAN'ın net kârı da geçen yılın aynı dönemine göre %34 oranında artarak 1,2 Milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin özkaynaklarının aktife oranı %56 olarak gerçekleşti. Bakiye siparişleri toplamı da 9 Milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

"Milli ve Yerli Teknolojinin Adresiyiz"

ASELSAN'ın 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN şunları söyledi:

"2021 yılının ilk çeyreği dünyanın pandemiyle mücadelesinin ikinci yılına girdiği, ülkelerin pandeminin ekonomik hasarlarını asgari seviyeye indirmek için tüm yöntemleri denediği bir dönem oldu. ASELSAN olarak ülkemiz için üstlendiğimiz sorumluluğun tam bilinciyle faaliyetlerimize yine kesintisiz devam ettiğimiz bir çeyreği geride bıraktık. Müşterilerimizden çalışanlarımıza, tedarikçilerimizden toplumumuza her bir paydaşımızı gözeterek, her türlü sağlık tedbirini istisnasız alarak her zamanki disiplinimizle çalıştık. Bunun sonucunda 2021 yılının ilk çeyreğinde büyüme ve kârlılık göstergelerimizde belirgin bir ivmelenme yaşadık.

2021 yılının ilk ayları ASELSAN'ın kuruluş misyonunun, var olma nedeninin bir kez daha görünür olduğu bir dönem oldu. Ülkemize doğrudan veya dolaylı yoldan uygulanmaya çalışılan ambargolar savunmada kendi kendine yetebilirliğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. ASELSAN tarafından geliştirilip üretilen CATS Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sisteminin kullanıma alınması 45 yılı aşkın süredir devam ettirdiğimiz bağımsızlık mücadelesinin en güncel örneği oldu."

"Pandemi Döneminde Tedarikçi Ekosistemimizi Desteklemeye Devam Ediyoruz"

"Savunma Sanayii Başkanlığının vizyonu ile Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık mücadelesinde her geçen gün büyüyen tedarikçi ekosisteminin önemli bir parçasıyız. Oluşturduğumuz güç birliği şemsiyesi altında 2021 yılında tedarikçilerimizi finansal olarak destekleme çalışmalarını sürdürdük. Bu kapsamda sadece ilk çeyrekte 4 bini aşkın tedarikçilerimize 4 Milyar TL'ye yaklaşan ödeme yaparak finansal katkı sağladık.

Tedarikçi ağımızı daha etkin yönetmek, millileştirme çalışmalarımıza ivme kazandırmak ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü arttırmak amacıyla direktörlük seviyesinde olan Sanayileşme ve Tedarik Direktörlüğümüzü, Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı olarak yapılandırdık. Hayata geçirdiğimiz yeni organizasyonla başta millileştirme olmak üzere savunma sanayine yeni firma kazandırılması konularında çok daha proaktif olacağız."

"ASELSAN Sağlık Alanında da Büyümesini Sürdürüyor"

ASELSAN'ın savunma dışı alanlardaki faaliyetlerine de değinen Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, şöyle devam etti:

"2020 yılının zorlu koşullarında milletimizin ihtiyacına çözüm bulabilmek amacı ile başlatılan solunum cihazı üretim seferberliğinde üzerimize düşeni yaparak on binlerce solunum cihazını Sağlık Bakanlığımızın hizmetine sunduk. 2021 yılı ilk çeyreğinde ani kalp durmalarında kritik müdahaleyi gerçekleştirecek Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazımızın Fransa ve İtalya'ya ihracatlarını gerçekleştirdik.

"Finansal Teknolojilere Odaklanıyoruz"

"Finans sektöründe yaşanan hızlı değişimleri gözeterek, finansal teknolojilerde yaşanan gelişmeleri takip etmek ve bu alandaki iş geliştirme fırsatlarını değerlendirmek amacıyla organizasyonumuzu yapılandırdık. Güçlü finansal yapımız ve deneyimimiz ile finansal teknolojiler alanında da önemli bir teknoloji sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz. Ciddi mühendislik yeteneği gerektiren bu alanda milli teknolojiler geliştirmek için gece gündüz çalışacağız.

İkinci yılına giren küresel salgın ve beraberinde gelen ekonomik sıkıntılar, şirketlerin güçlü finansal yapıya sahip olmasının önemini ortaya çıkardı. Güçlü özkaynaklarımız, düşük borçluluk oranlarımız ve kuvvetli bilançomuzla 2021 yılının kalan döneminde de aynı çalışma azmiyle ilerlemeye ve bunu finansal sonuçlarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Savunma sanayiinde edindiğimiz deneyimin sivil birçok alana aktarılması sürecinde bizleri her zaman cesaretlendiren ve bu yolda liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu başarıda emeği geçen 9 bine yakın çalışanımıza teşekkür ederim."

Türk Lirası, Pandemi, Milli, Faiz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Ekonomi ASELSAN'ın 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları açıklandı - Son Dakika Ekonomi


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