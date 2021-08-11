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ASELSAN'ın 2021 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı - Son Dakika

ASELSAN'ın 2021 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı

11.08.2021 08:19
ASELSAN'ın 2021 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı, System.String[]

Şirket, dönemi güçlü büyüme ve kârlılıkla tamamladı. ASELSAN'ın 6 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %33 büyüyerek 7 milyar TL'ye ulaştı.

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Şirketin brüt kârı, geçen yılın ilk yarısına göre %66 seviyesinde artarken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla %49 artış göstererek 1,9 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı %27,3 olarak gerçekleşti. ASELSAN'ın net kârı da geçen yılın aynı dönemine göre %37 oranında artarak 2,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin özkaynaklarının aktife oranı %57 olarak gerçekleşti. Bakiye siparişleri toplamı ise 9,2 milyar ABD Doları seviyesine ulaştı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, Şirketin ilk yarıyıl finansal sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

"2021 yılının ilk yarısı, pandeminin etkilerinin hızlanan aşılamayla beraber hafiflemeye başladığı ve ekonomik aktivitenin geçen yılın aynı dönemine göre belirgin olarak hareketlendiği bir dönem oldu. Her zaman olduğu gibi çalışmalarına kesintisiz devam eden ASELSAN olarak istikrarlı büyüme patikasında kârlılığımızı koruyarak ilerlemeye devam ettik."

2021 yılının ilkyarısında 711 Milyon ABD Dolarlık yeni sipariş almayı başardık

"Hem yurtiçinde kritik savunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik siparişler aldık; hem de yurtdışında önemli işlere imza attık. İhracat yaptığımız ülke sayısı 71'e çıktı. ASELSAN gerek Türk savunma sanayisine olan katkılarını arttırmaya, gerekse de bu tecrübeyi sağlık, enerji, finansal teknolojiler gibi savunma dışı alanlara aktarmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek."

ASELSAN Millileştirmede Vites Yükseltiyor

"ASELSAN olarak; tasarım, üretim, lojistik destek dâhil her alanda yerli ve milli imkânlardan en üst seviyede faydalanmak, tedarikçilerimizin yetkinliklerini artırmak, ülkemiz savunma sanayi ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak adına büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Tüm bu süreçte de millileştirme çalışmalarının hayati bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Savunma sanayinde ülkemizin tam bağımsızlığını sağlamak, güvenlik güçlerimize desteğimizi hız kesmeden devam ettirebilmek amacıyla tüm kritik bileşenleri yerli firmalarımız eliyle millileştirmeyi görevimiz olarak görüyoruz. Son 3 yılda 400 ürünü iş ortaklarımızla birlikte millileştirmeyi başardık. Bu ürünlere 56 milyon ABD Doları tutarında sipariş açarak, önümüzdeki 3 yıllık projeksiyona göre 145 milyon ABD Dolarlık büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık. 2008 yılında %38 olan yurt içi alım oranımızı %70'lerin üstüne taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz.

4.000'in üzerindeki tedarikçimizle ekosistemimizi sürekli geliştiriyoruz. 2021 yılının ilk yarısında tedarikçi ekosistemimizi yeni siparişlerle beslemeye devam ettik ve bu çerçevede 760 milyon ABD Dolarlık sipariş açtık. Bu siparişlerin %70'e yakını yurtiçi firmalarımıza açılmıştır. İlk yarıda tedarikçilerimize 7 milyar TL'yi aşan ödeme yaparak onları finansal olarak destekledik. Bununla birlikte, ASELSAN'ın güçlü tedarikçi ekosistemine 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz protokoller, KOSGEB ile imzaladığımız işbirliği sözleşmesi ve SAHA İstanbul ile beraber gerçekleştirdiğimiz tedarikçi etkinliği sayesinde yeni halkalar eklemeye devam ettik."

Sivil Alanda Öncü, Güven Veren Teknoloji

"1975 yılından beri savunma sanayisinde mühendislik, teknoloji, tasarım ve altyapıda elde ettiğimiz tecrübe ve hepsinden önemlisi yetişmiş insan kaynağımız ile birlikte sivil alanlarda da çözümler üretmeye devam ediyoruz. Pandemi döneminde geliştirdiğimiz Sağlık Bakanlığımız önderliğinde hayata geçen "Milli Ventilatör" projesinden sonra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın önderliğinde Sanayi İş Birliği Projesi kapsamında yüzde yüz yerli olarak iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz elektrikli otobüs projesinde belediyelerimizle birlikte çalışacağımız bir döneme girdik. Buna ek olarak, akıllı şehir trafik güvenliği sistemlerimizi de devreye sokuyoruz. İlk aşamada bir büyükşehir belediyemiz için başlattığımız bu projelerin önümüzdeki dönemde yaygınlaşmasını öngörüyoruz. Bu sayede hem ülke ekono­misine ciddi katkı sağlanacağından, hem de Türkiye'nin küresel pazarlarda bu alanda güçlü bir oyuncu olacağından şüphemiz yoktur."

Dünya'nın En Büyük 48. Savunma Şirketi Olmayı Sürdürdük

"ASELSAN 2008 yılında 97'nci sıradan dâhil olduğu dünya savunma sanayi devleri arasındaki (Defense News Top 100) sürdürülebilir başarısını koruyarak bu yıl da 48. sırada yer almaya devam etti. Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN; "Ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarının stratejik sistem ihtiyaçları için çözümler ortaya koyarken başarılarımız dünya çapında da kabul görmeye devam ediyor. Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren "ASELSAN durmaz, duramaz" dedik ve faaliyetlerimize bir gün olsun ara vermedik. ASELSAN olarak, Defense News dergisinin düzenlediği "Defense News Top 100" listesinde 48.liğimizi koruyarak listede ilk 50'de yer alan tek Türk şirketi olduk."

Sürdürülebilirlik Her Zaman Odağımızda

"Sürekli büyümeye odaklanan ve geleceğe güvenle bakan bir şirket olarak çevresel sorumluluklarımızın da farkındayız. Karbon yükümüzü azaltmaya yönelik kararlı adımlar atmanın yanı sıra Sıfır Atık Uygulamasıyla doğal kaynak tüketimimizi asgari seviyede tutuyoruz. "Yaşanabilir Gelecek, Verimlilik ile Gelecek" sloganıyla çıktığımız yolda "ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi" belgesini almaya hak kazandık. Çevremize, ülkemize ve gelecek nesillere katkı sağlayacak projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanlığımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkür ederim."

Marka Değeri En Yüksek Şirket

ASELSAN, Brand Finance tarafından hazırlanan "En Değerli 100 Türk Markası" listesine göre marka değerini en fazla artıran firma oldu. Geçen yıl 30. sırada yer alan ASELSAN pek çok markanın değerinin düştüğü pandemi sürecinde listede 11 basamak yükselerek 19. sıraya yükseldi. ASELSAN, savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında, marka değerini yüzde 66 oranıyla en çok artıran şirket olarak liderliğe oturdu. Marka değerlendirmesinde geçen yıl AA derecesi alan ASELSAN, bu yıl derecesini AA+'ya yükseltti.

ASELSAN'ın 2021 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel ASELSAN'ın 2021 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı - Son Dakika


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