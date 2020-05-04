ASELSAN'ın denizdeki gözü Ahtapot göreve hazır

ASELSAN'ın, deniz platformlarında keşif ve gözetleme görevleri için geliştirdiği Denizgözü-Ahtapot'un seri üretimden çıkan ilk 2 ürünü için fabrika kabul testleri tamamlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ASELSAN, Denizgözü-Ahtapot sistemini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Elektro-Optik Dayrektör (EOD) Sistemi ihtiyaçlarını göz önüne alarak deniz platformlarına özel olarak oluşturdu. Daha önce teslimatları gerçekleştirilen ASELFLIR-300D sistemi yerine kullanılmak üzere tasarlanan sistem, 2018 yılında teslim edilen prototip ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu.

MI·LGEM'in 3 ve 4'üncü gemilerine ilk 2 prototipi entegre edilen ve fiilen kullanılmakta olan Denizgözü-Ahtapot sistemini geliştirme çalışmaları, ASELSAN öz kaynakları ile 2015 yılında başladı. 5 yıllık geliştirme süreci sırasında gerçekleştirilen faaliyetler sonunda imzalanan sözleşmeler kapsamında, Denizgözü-Ahtapot sistemi Türk donanmasının hizmetine temel EOD sistemi olarak girecek.

Sonuncusu 2025'te teslim edilecek bu sistemlerden seri üretimden çıkan ilk 2 Denizgözü-Ahtapot sisteminin fabrika kabul testleri, Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı Akyurt yerleşkesinde tamamlandı.

Aralarında TCG Burgazada, TCG Kınalıada ve TCG Anadolu gemilerinin de olduğu yeni nesil tüm muhrip ve destek gemilerinde Denizgözü-Ahtapot sisteminin kullanımı artarak devam ediyor.

Yerli ve milli imkanlarla ortaya çıkarılmış, dünya standartlarında bir EOD olan Denizgözü-Ahtapot sisteminin, gelecek yıllarda dost ve müttefik donanmalarda da Türkiye'nin deniz elektro-optik çözümleri konusundaki temsilcisi olması hedefleniyor.

Tamamen gemilerin kullanımına yönelik tasarlanan yüksek performanslı bir EOD sistemi olan Denizgözü-Ahtapot, keşif ve gözetleme görevlerinin yanı sıra atış kanalı olarak da kullanılıyor. Lazer işaretleyiciyle desteklenen Denizgözü-Ahtapot, çoklu hedef takibi yapabiliyor.

Denizgözü-Ahtapot-S versiyonu ise kısa dalga boyunda (SWIR) çalışan bir termal görüntüleme sistemi ve bu dalga boyunda çalışan bir lazer aydınlatıcı içeriyor.