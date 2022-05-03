ASELSAN'ın geliştirdiği yakın hava savunma sistemi GÖKDENİZ test edildi - Son Dakika

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yakın hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak üzere ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKDENİZ sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tahsis edilen gemi üzerinde yapılan atışlı ve atışsız testler ile yeteneklerini kanıtladı.

Testlerin son adımında deniz üzerini yalayarak yaklaşan yüksek hızlı saldırı senaryosunu temsil eden zorlu bir test hedefi GÖKDENİZ tarafından başarıyla imha edildi. Sistem test sırasında hedef tespit, tehdit değerlendirme, takip ve imha fonksiyonlarının tümünü kullanıcı müdahalesi olmadan otonom olarak gerçekleştirdi.

GÖKDENİZ, gemi platformlarının hava tehditlerine karşı savunulmasında son katman olarak kritik önem taşıyan bir yakın hava savunma sistemi. Dünyada İngilizce "Close-In Weapon System (CIWS)" olarak tanımlanan bu sistemler başta anti-gemi füzeleri olmak üzere insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterler gibi geniş bir tehdit kümesine karşı gemilerin savunulmasını sağlıyor.

GÜNCEL HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI YÜKSEK ETKİNLİK SAĞLANABİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptığı yazılı açıklamada, "GÖKDENİZ sisteminde 35 milimetre namlulu silahın yanı sıra arama radarı, takip radarı ve E/O algılayıcılar aynı platform üzerinde bulunuyor. Sistem bu sayede hedef tespiti, tehdit önceliklendirmesi, angaje olunan tehdidin otomatik olarak takip edilmesi ve imha edilmesi fonksiyonlarının tümünü icra edebiliyor. Sistem, manuel ve yarı otonom kullanım modlarında operatör tarafından kullanılabileceği gibi tam otonom kullanım modunda kullanıcı müdahalesine ihtiyaç olmaksızın tüm fonksiyonlarını tamamen otomatik olarak yerine getirebiliyor. MKE üretimi 35 milimetre çift silahın kullanılmakta olduğu sistem, 1100 atım/dakika atış hızına sahip. ATOM adını verdiğimiz ASELSAN ve MKE ortak üretimi Parçacıklı Mühimmatın kullanımı sayesinde güncel hava tehditlerine karşı yüksek etkinlik sağlanabiliyor. Ülkemizin savunma devi ASELSAN bugün dünyada bu teknolojiye sahip olan iki firmadan birisi konumunda" dedi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ

Yakın hava savunma sistemi GÖKDENİZ'e ilişkin yapılan yazılı açıklamanın devamında ise şu bilgilere yer verildi:

"GÖKDENİZ'in önemli ve dünyadaki diğer yakın hava savunma sistemlerinde bulunmayan bir yeteneği de Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması. Bu mekanizma sayesinde sisteme iki veya daha fazla tipe mühimmat aynı anda yüklenebiliyor ve istenen tipte mühimmat operatör tarafından seçilerek kullanılabiliyor. Hava tehditlerinin yanı sıra su üstü ve kara hedeflerine karşı da kullanılabilecek olan GÖKDENİZ sistemi bu mekanizma sayesinde farklı kullanım amaçlarına yönelik görevlerini başarıyla yerine getirebiliyor.

"GÖKDENİZ'de kullanılmakta olan 35 milimetre silah, mühimmat, radarlar, E/O algılayıcılar, hareket kontrol sistemleri, görev bilgisayarlar gibi temel alt bileşenlerin tümü yurt içinde ASELSAN mühendislerinin öncülüğünde Türk savunma sanayii tarafından geliştirildi ve üretildi.

"Dünyada çok az sayıda ülke kendi YHSS sistemini geliştirebilecek ve üretebilecek kabiliyete sahip. Bu nedenle yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri değil dost ve müttefik diğer ülkelerin bahriyeleri de GÖKDENİZ'e yoğun ilgi gösteriyor."