Son Dakika Haberleri: Aselsan'ın 'Korkut' Sistemi, Gemileri Füzelere Karşı Koruyor

Aselsan'ın 'Korkut' Sistemi, Gemileri Füzelere Karşı Koruyor

50 dakika önce

Aselsan'ın 'Korkut' Sistemi, gemileri füzelere karşı koruyorASELSAN tarafından füzelere karşı geliştirilen KORKUT Sistemi'nin, geçen yıl 4 Mayıs'ta TCG S.Mehmetpaşa gemisinde yapılan test görüntüleri, bu alanda ulaşılan teknolojik düzeyi bir kez daha gösterdi.

Aselsan'ın 'Korkut' Sistemi, Gemileri Füzelere Karşı Koruyor, System.String[]
Aselsan'ın 'Korkut' Sistemi, gemileri füzelere karşı koruyor

ASELSAN tarafından füzelere karşı geliştirilen KORKUT Sistemi'nin, geçen yıl 4 Mayıs'ta TCG S.Mehmetpaşa gemisinde yapılan test görüntüleri, bu alanda ulaşılan teknolojik düzeyi bir kez daha gösterdi.

Aselsan'ın geliştirdiği KORKUT Sistemi'nin füzelere karşı etkinliği, 2015 yılında yapılan testler ile kanıtlanmış ve bu sistemler, 2016 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti.

KORKUT Sistemi, savaş gemilerinin füzelere karşı kendilerini korumak için kullandıkları Yakın Hava Savunma Sistemi ihtiyaçlarının milli bir sistemle karşılanmasını da mümkün hale getirdi.

Bu amaçla ön prototip olarak üretilen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eğitim gemisi TCG S.Mehmetpaşa'ya entegre edilen KORKUT-D sistemi ile 04 Mayıs 2018 tarihinde yapılan testler görüntülendi. Görüntülere yansıyan ve başarıyla sonuçlanan test atışları, milli imkanlarla geliştirilen sistemin gemileri füzelere karşı etkili şekilde koruyabileceğini gösterdi. Yapılan atışlı test sırasında KORKUT-D tespit, takip ve ateş altına almayı içeren tüm fonksiyonları operatör müdahalesi olmaksızın otomatik olarak yerine getirdi ve füze saldırısı şeklinde yüksek hızla yaklaşan hedefi ateş altına alarak imha etti.

Dünyada kullanılmakta olan birçok sisteme kıyasla daha uzun menzilde sağlanan imha başarımı, Türkiye'de bu alanda ulaşılan teknolojik düzeyin bir göstergesi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Test görüntüleri

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:37 Kaynak: DHA

Aselsan, Korkut, Güncel
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