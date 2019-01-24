Son Dakika Haberleri: Aselsan 'İş Birliği' Duyurusu

Aselsan 'İş Birliği' Duyurusu

2 saat önce

ASELSAN ile Şişecam Topluluğu arasında ortak projeler geliştirmek üzere iş birliği protokolü imzalandı.

Aselsan 'İş Birliği' Duyurusu, System.String[]
ASELSAN ile Şişecam Topluluğu arasında ortak projeler geliştirmek üzere iş birliği protokolü imzalandı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin savunma sanayisine yönelik projelerinde kullanılacak standartlarda malzemelerin temininin yanı sıra ürün kompozisyonları ve optimizasyonu konularında çözümler geliştirmek üzere söz konusu topluluk ile iş birliği protokolüne imza atıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:08 Kaynak: İHA

Şişecam, Ekonomi
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