Aselsan 'İş Birliği' Duyurusu
2 saat önce
ASELSAN ile Şişecam Topluluğu arasında ortak projeler geliştirmek üzere iş birliği protokolü imzalandı.
ASELSAN ile Şişecam Topluluğu arasında ortak projeler geliştirmek üzere iş birliği protokolü imzalandı.
ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin savunma sanayisine yönelik projelerinde kullanılacak standartlarda malzemelerin temininin yanı sıra ürün kompozisyonları ve optimizasyonu konularında çözümler geliştirmek üzere söz konusu topluluk ile iş birliği protokolüne imza atıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:08 Kaynak: İHA
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