Aselsan 'İş Birliği' Duyurusu

ASELSAN ile Şişecam Topluluğu arasında ortak projeler geliştirmek üzere iş birliği protokolü imzalandı.

ASELSAN ile Şişecam Topluluğu arasında ortak projeler geliştirmek üzere iş birliği protokolü imzalandı.



ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin savunma sanayisine yönelik projelerinde kullanılacak standartlarda malzemelerin temininin yanı sıra ürün kompozisyonları ve optimizasyonu konularında çözümler geliştirmek üzere söz konusu topluluk ile iş birliği protokolüne imza atıldı. - İSTANBUL

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