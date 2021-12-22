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ASELSAN Konya'da 6 ayda 170 uzaktan komutalı silah sistemi üretti - Son Dakika

ASELSAN Konya'da 6 ayda 170 uzaktan komutalı silah sistemi üretti

22.12.2021 11:53

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, geçen yıl üretime başlayan ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nda, 6 ayda 170 uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) üretildiğini söyledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, geçen yıl üretime başlayan ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nda, 6 ayda 170 uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) üretildiğini söyledi.

Altunyaldız, AA muhabirine, ASELSAN Konya'nın eşine az rastlanan bir sürede tamamlandığını belirtti.

Fabrikanın kuruluşu ve üretim aşamasının bir yılda tamamlandığına dikkati çeken Altunyaldız, şöyle konuştu:

"ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası 17 Aralık 2020'de üretime geçti. Bu kendi bazında son derece özgün bir model. Burası hem bir tasarım hem AR-GE merkezi hem de bir üretim merkezi. Burası entegre bir yapı ve model bir yatırım. Üretim mühendislik düzeyinden tasarım mühendislik düzeyine, AR-GE kapasitesinden kendi üretim modellerini geliştirmek üzere ve başlangıçta ASELSAN'ın desteğiyle kurulan ama tüm bu alanlarda özgün yapısı itibarıyla kendi ayakları üzerinde duracak."

Altunyaldız, ASELSAN ile küresel aktör olma hedefi ve vizyonu olan bir üretim tesisinin Konya'ya kazandırıldığını vurgulayarak, "ASELSAN Konya'da 6 ay gibi kısa bir sürede 170 uzaktan komutalı silah sistemi yapıldı ve ASELSAN'a teslim edildi. Farklı kalibrasyonlarda silah sistemlerine ilişkin tasarımdan AR-GE'ye kadar çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki dönemde yine Konya'mızdaki iş ortaklarıyla birlikte mühendislikten ürün geliştirmeye ve AR-GE'den tasarıma kadar ve sonunda nihai ürüne kadar çok özgün çalışmalar içinde olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl, ASELSAN'ın mali ve üretim hedeflerinin de aşılmasının beklendiğini vurgulayan Altunyaldız, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın küresel bir aktör olma noktasında çalışmalara devam ettiğini dile getirdi.

Altunyaldız, fabrikada yüzde 80'i mühendis ve teknik ekip olmak üzere 220'ye yakın istihdam olduğunu ifade ederek, iş kapasitesi geliştikçe istihdamın artacağını vurguladı.

ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık da ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın planlanan prosesler üzerine oluşturulduğunu anlattı.

Uzaktan komutalı silah sistemleri

Nişancı, UKSS'yi uzaktan kumanda edilebilme özelliği sayesinde etkin ve güvenli şekilde kullanabiliyor. Sistemler, üzerindeki termal kamera ve gündüz görüş kamerasıyla zorlu çevre koşullarında görev yapabiliyor.

Yüksek stabilizasyon performansıyla UKSS'ler otomatik hedef takip ve tespit yeteneğiyle kullanıcının hareketli hedefleri kolaylıkla takip edebilmesini, yüksek vuruş isabetiyle etkisiz hale getirilmesini sağlıyor.

ASELSAN ile yapılan teknoloji transferi sözleşmesi kapsamında UKSS üretimi ASELSAN Konya'ya aktarıldı. Altyapı kurulumu tamamlanan ve kısa sürede üretimine başlanan UKSS'nin tedarik, üretim, entegrasyon, test ve kalite faaliyetleri ASELSAN Konya tarafından gerçekleştiriliyor.

ASELSAN Konya'da 6 ayda 170 uzaktan komutalı silah sistemi üretti
ASELSAN Konya'da 6 ayda 170 uzaktan komutalı silah sistemi üretti
ASELSAN Konya'da 6 ayda 170 uzaktan komutalı silah sistemi üretti
ASELSAN Konya'da 6 ayda 170 uzaktan komutalı silah sistemi üretti

Araştırma Geliştirme, Silah, Konya, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASELSAN Konya'da 6 ayda 170 uzaktan komutalı silah sistemi üretti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ASELSAN Konya'da 6 ayda 170 uzaktan komutalı silah sistemi üretti - Son Dakika
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