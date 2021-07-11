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Aselsan Konya'da üretim planlanan şekilde devam ediyor - Son Dakika

Aselsan Konya'da üretim planlanan şekilde devam ediyor

11.07.2021 10:42
Aselsan Konya'da üretim planlanan şekilde devam ediyor, System.String[]

Konyalı 24 girişimci tarafından kurularak Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'na yüzde 49 pay ile ortak olan Konya Savunma Sanayi (KSS) A.Ş.'nin genel kurulu yapıldı.

Konyalı 24 girişimci tarafından kurularak Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'na yüzde 49 pay ile ortak olan Konya Savunma Sanayi (KSS) A.Ş.'nin genel kurulu yapıldı.

Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nda üretimin planlanan şekilde devam ettiğinin vurgulandığı genel kurulda, mevcut yönetim kurulu güven tazeledi. Ortakların katılımıyla yapılan genel kurulda KSS Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: İbrahim Koyuncu, Memiş Kütükcü, Hıfsı Soydemir, Naci Tanık, Bekir Aydoğan. KSS ortaklarından Ahmet Arıcı'nın divan başkanlığı yaptığı toplantıda konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın Konya'ya kazandırılmasına büyük emek verildiğini, Konya'nın tüm kesimlerinin katkılarıyla bu yatırımın gerçekleştirildiğini söyledi. "Birlikte başardık" vurgusu yapan Kütükcü, "Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın şehrimize kazandırılmasından ortak yapısının oluşturulmasına ve üretime geçilmesine kadar yaşanan tüm süreçlerde şehir olarak birlikte hareket ettik. Bunun için bu fabrika, bir Konya projesidir" dedi.

"Aselsan tecrübesi Konya'ya aktarılacak"

17 Aralık 2020'de deneme üretimlerine başlayan Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nda üretimin aksamadan, planlanan şekilde devam ettiğinin altını çizen Kütükcü, "En önemli hedeflerimizden birisi Aselsan'ın sektördeki bilgi ve tecrübesini, Konya fabrikamıza, şirketimize ve tüm bölgeye aktarmak. Aselsan Konya'nın ürettiği savunma sanayi ürünlerinde, Konyalı sanayicilerimizin katkısını en yükseğe çıkaracak bir tedarik ağı oluşturmak istiyoruz. Bu konuyu büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah, Aselsan Konya ile Konyalı sanayicilerimizin buluşacağı bir tedarikçi buluşmaları düzenlemeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"KSO, BÜSAT ile firmalara yetkinlik kazandıracak"

Konuşmasında Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nı sadece bir fabrika yatırımı olarak görmediklerinin de altını çizen Başkan Kütükcü, bu yatırımın şehirde bütünsel bir kaldıraç etkisi oluşturacağını ifade ederek, "Aselsan Konya şirketimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız ile bir protokol imzalayarak, şehrimize Aselsan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kazandırdı. Bu, savunma sanayinde ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağının yetiştirilmesinde son derece önemli ve güçlü bir adım. Yine, Aselsan Konya Fabrikası ile birlikte Konya, bir Teknoloji Endüstri Bölgesi kazandı. Aselsan Konya'dan sonra, buranın ikinci yatırımı olacak TRTEST- Türkiye Silah Test Merkezi, Konya'mızı üretilen silahların test edilmesi konusunda da öne çıkaracak. Ben Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikamızın şehrimizde bütüncül bir kaldıraç etkisi yaratacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kütükcü, ayrıca Konya Sanayi Odası tarafından kurulan Bütünsel Güvenlik Sağlık ve Teknoloji Kümelenmesi (BÜSAT)'nin hayata geçireceği projelerle firmaların sektördeki yetkinliklerini artıracaklarını, sektördeki ana sanayi firmalarının aradığı niteliklere ulaşmalarına katkı sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Koyuncu'dan şirket ortaklarına teşekkür

Daha sonra konuşan KSS A.Ş. Başkanı İbrahim Koyuncu da, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nda üretimin planlanan şekilde devam ettiğini vurguladı. Projenin hayata geçmesinde ortakların büyük emekleri olduğuna işaret eden Koyuncu, "Aselsan'ın Konya'ya yapacağı yatırım kamuoyuyla ilk kez 2018 yılında paylaşılmıştı. Ardından da çok hızlı bir şekilde ortaklık yapısı oluşturuldu. Böylesine büyük bir projede, Konya tarihinin en stratejik yatırımlarından bir tanesini, hep beraber yaklaşık iki buçuk yıl gibi kısa bir sürede şehrimize kazandırdık. Pandemi gibi öngörülemeyen durumlarla karşılaştık. Ama proje planına sadık kalarak bugünlere geldik. Bu başarıda, ortaklarımızın katkıları çok büyük. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın hedefleri ile ilgili bilgiler de veren Koyuncu, "AKSS olarak kısa vadede Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) üretim yetkinliğimizi daha da artırmayı, orta vadede sistemler için silah üretmeyi, uzun vadede de sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda uzmanlaşmayı ve üretim yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şirket ortaklarına duydukları güvenden dolayı teşekkür eden Koyuncu, şirketin insan kaynağı yapısı, üretim planı, Aselsan Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ile ilgili bilgiler verdi. - KONYA

Aselsan Konya'da üretim planlanan şekilde devam ediyor
Aselsan Konya'da üretim planlanan şekilde devam ediyor
Aselsan Konya'da üretim planlanan şekilde devam ediyor
Aselsan Konya'da üretim planlanan şekilde devam ediyor

Savunma Sanayi, Aselsan, Silah, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aselsan Konya'da üretim planlanan şekilde devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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