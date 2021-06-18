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ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022'de eğitime başlayacak - Son Dakika

ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022'de eğitime başlayacak

18.06.2021 11:54
ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022'de eğitime başlayacak, System.String[]

Konya'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. arasında mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurulması amacıyla protokol imzalandı.

Konya'da, Milli Eğitim Bakanlığı ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. arasında mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurulması amacıyla protokol imzalandı.

ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının politikaları içinde önemli bir yere sahip olacak projenin, 2022 yılında eğitime başlamasının planlandığını belirtti.

Okulun, savunma sanayisine nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmasını hedeflediğini vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her alanda kabuk değiştirdiği bu dönemde geleceğimizin mirasçıları olan öğrencilerimizin sanayimizin ihtiyaçlarını karşılayacak içerik ve altyapı ile donatılmış bu tür okullarda eğitim görmesi sadece ara kademe teknik personel temini değil ayrıca altyapısı güçlü mühendis yetişmesinde de son derece önemlidir. Bu çerçevede ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sadece Konya'ya değil ülkemize donanımlı, gerekli teorik ve pratik altyapıya sahip personel temininde kıymetli bir kaynak ve bu alanda örnek bir proje olacaktır. Bu protokolün hayata geçmesinde emeği geçen Milli Eğitim Bakanımız, Bakan Yardımcımız, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz, Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ASELSAN üst yönetimimize şükranlarımızı sunarız."

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde eğitime 2022'de başlayacak 32 derslikli okulda, konferans ve kapalı spor salonu ile 2 atölye binası bulunuyor.

ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022'de eğitime başlayacak
ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022'de eğitime başlayacak

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Silah, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2022'de eğitime başlayacak - Son Dakika


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