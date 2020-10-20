Son dakika haber: ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası 17 Aralık'ta üretime hazır olacak

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde inşaatına başlanan ASELSAN Silah Sistemleri Fabrikası'nın, 17 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılmasının planlandığını bildirdi.

Altunyaldız, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'ndeki ASELSAN Silah Sistemleri Fabrikası'nı ziyaret etti.

Altunyaldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın Konya'nın en stratejik yatırımlarından biri olduğunu belirtti.

Bu yılın başında ilan edilen Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde yapılacak diğer yatırımlarla birlikte ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın, gerek Konya'nın gerekse de Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim geleceğinde büyük rol oynayacağını ifade eden Altunyaldız, fabrika inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını bildirdi.

Altunyaldız, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin, bu yılın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kurulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Söz konusu bölge üzerine inşası devam eden ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası da şehrimizin en önemli yatırımlarının başında geliyor. İlerleyen zamanlarda ASELSAN'ın desteğiyle güvenli bilişim teknolojileri alanında faaliyet göstermesi planlanan fabrika, 17 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılacak ve umuyorumki ilk silah üretim bandı da hayata geçecek."

"Konya, Türkiye Silah Test Merkezi'ne de ev sahipliği yapacak"

ASELSAN'ın Konya yatırımının bir model yatırım olduğunu anlatan Altunyaldız, "Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, yüksek katma değerli ve nitelikli üretimin yanında Türkiye'de bir ilk olacak, uluslararası standartlara uygun bir şekilde ateşli silahların güvenlik testi ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak Türkiye Silah Test Merkezi'ne de ev sahipliği yapacak." ifadelerini kullandı.

Buradaki yatırımın yüksek teknolojiyi tetikleyecek bir yatırım olacağını dile getiren Altunyaldız, "Toplamda 820 mühendis ve 400 civarında teknik elemanla sistem yürürlüğe girdiği zaman yepyeni bir ortam oluşturacak. Sanayi Bakanlığımızın ve Mevlana Kalkınma Ajansımızın desteğiyle 8,5 milyon liralık yatırım ve 1,5 milyon liralık işletme sermayesiyle kurulacak test merkezinde, başta ASELSAN olmak üzere Konya sanayimizin yaptığı tüm silahların, test edilerek küresel piyasalara ihracı sağlanmış olacak." diye konuştu.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Konya'daki fabrikanın çok önemli bir yatırım ve Ar-Ge merkezi olduğunu vurguladı.

Görgün, fabrikanın, üretim ve Ar-Ge, mühendislik birimlerinin ayrı ayrı inşa edilerek, seri üretimle Türkiye savunma sanayinin ihtiyacı olacak yeni nesil silah sistemlerinin tasarlanacağı bir merkez olmasını planladıklarını anlattı.

Fabrikada görevli personelin aynı zamanda sahada tecrübe edinerek, bu tecrübesini bilgiyle harmanlayacağına dikkati çeken Görgün, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın kendi tasarladığı ürünleri kendi üretim bandından çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Fabrika henüz inşaat halindeyken bünyesindeki 78 personelin bir kısmının, havan sistemleri konusunda tasarım yaptığını dile getiren Görgün, fabrikanın inşaatı dahi bitmeden kendisine özgün bir ürünün oluşmaya başladığını bildirdi.

Görgün, 1,5 milyon metrekarelik Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin sadece ASELSAN için değil savunma sanayi, uzay ve havacılık endüstrisi için Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edildiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Burada 300 bin metrekarelik alan ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikasına tahsis edildi. Bu alanın içinde 63 bin metrekare kapalı alanlı bir üretim, Ar-Ge ve mühendislik alanları inşa ediliyor. Biz çalışmaların her dakikasını, Ankara'da arkadaşlarımızla rapor alarak, verdiğimiz sözü tutmaya gayret göstererek devam ediyoruz. Nasip olursa, inşallah 17 Aralık'ta üretime geçecek şekilde burada çalışmaları genişletmeye gayret gösteriyoruz. 5 tane üniversitenin olması, farklı alanlarda makine, silah üretimlerinin altyapılarının olması bu ekosistemin hızlıca gelişebilmesi için önemli bir veri bizim için. Daha fabrika burada üretime başlamadan ASELSAN ile çalışan firmalar yavaş yavaş yer kiralamaya başladılar. Burada kullanacağımız stabilize alt sistemleri üreten bir şirketimiz taşındı ve ilk teslimatını yaptı. ASELSAN'ın 4 bin tedarikçisi var. 4 bin firma ASELSAN ile çalışıyor. Bu fabrikayla böyle bir ekosistemin Konya'ya Konya bölgesine katkı sağlayacağını, ülkemize, dost ve müttefik kuvvetlere güç vereceğine inanıyorum."