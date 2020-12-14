ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası üretim için gün sayıyor - Son Dakika

ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası üretim için gün sayıyor

14.12.2020 12:53
ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası üretim için gün sayıyor, System.String[]

ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın 17 Aralık'ta üretime geçeceği bildirildi.

ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın 17 Aralık'ta üretime geçeceği bildirildi.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Konya Sanayi Odasında (KSO) düzenlediği basın toplantısında, "ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş'nin özverili çalışmaları ve gerek masada gerekse de sahada birçok yüreğin bir takım çalışması içerisindeki emeği ile stratejik bir yatırımı ülkemize ve şehrimize kazandırıyoruz." dedi.

Türkiye ekonomisinin sahip olduğu potansiyelin hayata geçirilmesi için itici güçlerin başında üretimin geldiğine değinen Altunyaldız, "Dünya olağanüstü bir dönemin içinden geçerken ülke olarak bir taraftan kayıplarımızı telafi ediyoruz, bir taraftan da mevcut üretim gücüne ve yatırımlarına yenilerini ekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin göreve geldiği 2002'den bu yana sanayi üretiminin her yıl ortalama yüzde 5,9 arttığını vurgulayan Altunyaldız, organize sanayi bölgesi olmayan il kalmadığını, organize sanayi bölgesi sayısının 325'e çıktığını söyledi.

Altunyaldız, 2002'de sanayi üretiminin ekonomik karşılığının 72 milyar lira olduğunu belirterek, "2019'da sanayiden elde ettiğimiz geliri 12 kat artışla 954 milyar liraya çıkardık. 2002 yılında imalat sanayimizin ihracatı 33 milyar dolarken, 2019'da bu değeri 172 milyar dolara çıkardık. Ülkemiz teknolojiyi tüketen değil, üreten bir ülke konumuna erişiyor. Göreve geldiğimizde ağırlıklı olarak düşük teknolojili ürünleri içeren imalat sanayiimiz artık orta-yüksek teknoloji düzeyine dönüşmüş durumda. Söz konusu dönemde orta-yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayimizdeki payını yüzde 24'ten yüzde 36'ya yükselttik." bilgisini paylaştı.

"ASELSAN Konya Fabrikası yeni bir sayfa açacak"

Altunyaldız, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikasının Konya'nın üretim ekosistemine yeni bir sayfa açacağını belirterek, şunları kaydetti:

"21 Haziran 2018 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ASELSAN ve Konya sanayicilerinin ortaklığında ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş şirketinin kurulmasına yönelik yetkilendirme kararıyla başlayan süreç, 17 Aralık'ta fabrikanın üretime geçmesiyle taçlanıyor. Salgın dönemi tedbirleri çerçevesinde tüm toplu organizasyonlar bir süreliğine ertelendi. 17 Aralık'ta üretime başlayacak olan fabrikamızın resmi açılışını da inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Konya'yı ilk teşriflerinde gerçekleştireceğiz. ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş'nin özverili çalışmaları ve gerek masada gerekse de sahada birçok yüreğin bir takım çalışması içerisindeki emeği ile stratejik bir yatırımı ülkemize ve şehrimize kazandırıyoruz."

Toplamda 500 milyon liralık stratejik bir yatırımın ürünü olan ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nın, kentin sanayisinin çekici güçlerinden birisi olacağını aktaran Altunyaldız, 63 bin 300 metrekarelik kapalı kullanım alanına sahip olan fabrikada, 820 mühendislik ve tasarım alanında görev yapan personel ve 400 teknisyenle birlikte 1220 nitelikli personele istihdam sağlanacağını söyledi.

Altunyaldız, TRtest -Türkiye Silah Test Merkezi'nin de Konya'da kurulacağını belirterek, "Türkiye'de bir ilk olarak Konya'da kurulacak olan Türkiye Silah Test Merkezi ile birlikte ihracat sırasında gerekli güvenlik testleri için ateşli silahları yurt dışına gönderme ve bu testler için milyonlarca dolar ödeme dönemi sona erecek. İnanıyorumki; ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası ve hemen arkasından gelecek olan Türkiye Silah Test Merkezi ile ortaya çıkan bu güçlü sinerji ve üretim ekosistemi, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin nitelikli ve stratejik yatırımlara ev sahipliği yapmasına vesile olacak." ifadelerini kullandı.

"Teknoloji Endüstri Bölgesi tüm yatırımcılara açık"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bu başarının Konya'nın birlik, beraberliğinin en büyük sonucu olduğunu söyledi.

Altay, ASELSAN'ın Konya'da yapacağı yatırım için arsayı bedelsiz devrettiklerini belirterek, "Konya Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli görevlerinden birisi de istihdam üretmek, şehrin sanayisini geleceğe taşımak. ASELSAN Konya yatırımı çok hızlı bir şekilde tamamlandı ve 17 Aralık'ta üretime başlayacak." dedi.

KSO Başkanı Memiş Kütükçü ise ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'na Konya'dan 24 girişimcinin yüzde 49 hisse ile sermayedar olduğunu dile getirerek, "ASELSAN Fabrikası'nın da içinde bulunduğu 1 milyon 581 bin metrekarelik alan Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edildi. Bu alan bütün stratejik yatırımlara, teknoloji üretecek, yüksek katma değer üretecek tüm yatırımcılara açık." diye konuştu.

Toplantıda, Konya Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu, fabrika hakkında bilgi verdi.

Türkiye, Aralık, Silah, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası üretim için gün sayıyor - Son Dakika


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