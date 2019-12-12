Aselsan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu yükseltti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aselsan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu yükseltti - Son Dakika

Aselsan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu yükseltti

7 saat önce

ASELSAN, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri baz alınarak bağımsız bir derecelendirme şirketi tarafından yapılan değerlendirmede geçen yıl 10 üzerinden 9,20 olan notunu bu yıl 9,29'a yükseltti.

Aselsan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu yükseltti, System.String[]

ASELSAN, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri baz alınarak bağımsız bir derecelendirme şirketi tarafından yapılan değerlendirmede geçen yıl 10 üzerinden 9,20 olan notunu bu yıl 9,29'a yükseltti.


Kurumsal Yönetim Derecelendirme yolculuğuna 2012 yılında en iyi ikinci başlangıç notunu alarak başlayan ASELSAN, notunu her yıl daha da ileriye taşıdı. Pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu alt başlıklarında alınan notlar, ASELSAN'ın, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağladığının, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunun, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde oluşturup işlettiğinin, kurumsal yönetim risklerinin çoğunun tespit edilip aktif bir şekilde yönetildiğinin, pay ve menfaat sahiplerinin haklarını adil şekilde gözettiğinin, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini en üst düzeyde yürüttüğünün ve Yönetim Kurulunun yapı ve işleyişinin en iyi uygulama kategorisinde olduğunun kanıtı niteliğinde olduğunu gösterdi. ASELSAN, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da en yüksek notunu 99,01 ile kamuyu aydınlatma ve şeffaflık alt başlığında aldı. Dünyanın en büyük 52'nci savunma sanayii şirketi olan ASELSAN, gerek her yıl ivmelenerek artan karlı büyümesi gerekse kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik konularına verdiği önemle borsa genelinden pozitif olarak ayrışmaktadır. - ANKARA

Sermaye Piyasası Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:11 Kaynak: İHA
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