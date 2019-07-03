Son Dakika Haberleri: ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor
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ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor

1 saat önce

Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı amacıyla kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eylülde eğitim öğretim hayatına katılacak.

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor, System.String[]
MUSTAFA ÇALKAYA - Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı amacıyla kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eylülde eğitim öğretim hayatına katılacak. 12 Temmuz'a kadar liseye başlayacak öğrencilerin tercih edebileceği okul, öğrencilerine staj imkanı da sunacak.
ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Karataş, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ASELSAN arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü'nün imzalandığını, bu protokol kapsamında savunma sanayisinde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kurulduğunu söyledi.
Lisenin eylülde eğitim öğretim hayatına başlayacağını belirten Karataş, "Şu anda tercih dönemini yaşıyoruz. 12 Temmuz'a kadar tercihler devam edecek. Biz öğrencilerimize ve velilerimize sadece bir okul değil, aslında Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için bir adım atmaları konusunda fırsat veriyoruz, kendilerini meslek lisemizi tercih etmeye bekliyoruz. Türkiye'nin güveni, umudu ve ilham kaynağı olan ASELSAN'a bütün öğrencilerimizi bekliyoruz." dedi.
Karataş, savunma sanayisinde nitelikli elemanın önemine işaret ederek, "Biz teknik eleman ihtiyacımızı meslek liselerinden ve meslek yüksek okullarından karşılıyoruz. Buradan gelen kişilerin bizim kültürümüzü kazanması büyük önem taşıyor." diye konuştu.
Lisenin "savunma elektronik sistemler" ve "savunma mekanik sistemler" olmak üzere iki alanda faaliyet göstereceğini ifade eden Karataş, bir yılı İngilizce olmak üzere 5 yıllık eğitim programı sunduklarını bildirdi.
"Öğrencilerimize ASELSAN'ın kültürünü vermeliyiz"
Karataş, liseyle ASELSAN'ın yüksek teknolojilerini gençlerle buluşturmayı amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Lisemizde öğrencilerimize uygun ortamda staj imkanı sağlamak istiyoruz. Bu liseyi bitiren başarılı öğrencileri de üniversitesine devam ettiğinde mümkün olduğu kadar ASELSAN himayelerinde yönlendirmeyi ve burs sağlayabilmeyi hedefliyoruz. Daha da önemlisi öğrencilerimize eğitimlerini alırken ASELSAN'ın kültürünü de vermeliyiz. Mesleki ve teknik liseyle yüksek teknolojiye hakim ara eleman yetiştirirken aynı zamanda Türkiye için önemli olan savunma sanayisine uygun belli bir kültür ve değer paylaşan, birlikte başarma duygusuna sahip elemanları da yetiştirmeye çalışacağız."
Bu tür mesleki liselerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Karataş, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin diğer teknoloji firmalarına da örnek olacağını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:00 Kaynak: AA
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