ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor
53 dakika önce
Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı amacıyla kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eylülde eğitim öğretime başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:32
Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı amacıyla kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
eylülde eğitim öğretime başlayacak.
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