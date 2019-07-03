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ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor

53 dakika önce

Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı amacıyla kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eylülde eğitim öğretime başlayacak.

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini bekliyor, System.String[]
Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı amacıyla kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eylülde eğitim öğretime başlayacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:32 
Ekonomi
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