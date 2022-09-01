ASELSAN'ın "böcek İHA'sı" TEKNOFEST KARADENİZ'de kanatlandı - Son Dakika
Üye Girişi

ASELSAN'ın "böcek İHA'sı" TEKNOFEST KARADENİZ'de kanatlandı

01.09.2022 10:05
ASELSAN'ın "böcek İHA'sı" TEKNOFEST KARADENİZ'de kanatlandı

ASELSAN, "mini/nano İHA" çalışmaları kapsamında geliştirdiği "çırpan kanatlı mini insansız hava aracı (İHA) kanat çırpma mekanizmasını" TEKNOFEST KARADENİZ'de sergiledi.

ASELSAN, "mini/nano İHA" çalışmaları kapsamında geliştirdiği "çırpan kanatlı mini insansız hava aracı (İHA) kanat çırpma mekanizmasını" TEKNOFEST KARADENİZ'de sergiledi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

ASELSAN, festivalde, geliştirdiği teknolojiler ve çocuklara yönelik aktivitelerle yer alıyor.

ASELSAN'ın "böcek İHA" olarak da adlandırılan "mini/nano İHA" çalışmalarına yönelik teknoloji gösterimi de festivalde sergileniyor.

"Çırpan kanatlı mini İHA kanat çırpma mekanizması" ASELSAN ziyaretçilerinden ilgi görüyor. Geliştirilmesi ve tasarlanması tümüyle ASELSAN imzasını taşıyan mekanizma, sinek kuşu tipi çırpan kanatlı mini hava araçları için geliştirildi. AR-GE aşamasındaki proje sonunda düşük fark edilebilirlik özelliğine sahip, çırpan kanatlı insansız hava araçlarıyla keşif gözetleme görevleri yapılması hedefleniyor.

Nano İHA teoriden ürüne

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, AA muhabirine, bu sene TEKNOFEST'in Karadeniz'in çeşitli illerinde yapılan yarışmalarla Samsun'daki finallere geldiğini söyledi.

Yarışmaların bu yıl 16 ile yayıldığını, 600 binden fazla yarışmacının katılım sağladığını belirten Görgün, 40 alanda 92 yarışma gerçekleştirildiğini ifade etti.

Görgün, festivale inanılmaz bir ilgi olduğunu, her yaş kesiminden insanı alanda görmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Okul öncesinden emeklilik çağındaki vatandaşlarımıza kadar ilgi çok fazla. Teknolojiye merak, sorulan sorular ve sorunun soruluş şeklinden ilgiyi çok net anlayabiliyorsunuz. Toplumumuzun savunma sanayisini, teknolojiyi, bütün gelişmeleri takip ettiğini ve böyle bir platformun ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz." dedi.

Yarışma alanları, firma stantlarındaki aktivitelerle dolu dolu bir TEKNOFEST gerçekleştirildiğini vurgulayan Görgün, ASELSAN standında da 50 ürün sergilediklerini bildirdi.

Görgün, sağlık teknolojilerindeki ürünleri, insansız kara aracı Aslan gibi bir dizi teknolojiyi tanıttıklarını belirterek, ilk kez sergilenen ya da önceki fuarlarda ilgi odağı olan ürünlerle TEKNOFEST KARADENİZ'de yer aldıklarını ifade etti.

Nano İHA konusunda teori geliştirme ve ürünleştirme gayretleri olduğunu dile getiren Görgün, bu konuda geldikleri aşamayı da ortaya koyduklarını söyledi. Görgün, şöyle konuştu:

"Hedeflerimiz büyük. Spesifik olarak nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı şu anda paylaşmayayım. Çünkü teorisinden başladığımız, ilk uygulamasını geliştirdiğimiz ve bunların bir kısmını sergilediğimiz ürünler. Bunlarla ilgili sensörleri ve bunun için oluşturduğumuz küçük platformları, ürettiğimiz tüm algılayıcı sistemleri bu boyuta sığdırabilecek çalışmalarla devam edeceğiz. Böyle olduğunda kullanım alanları çok farklılaşabilecek. ASELSAN'da sektör başkanlıklarımızın altındaki AR-GE merkezimizin dışında genel AR-GE Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığımızın çalıştığı alanlardan bir tanesi."

Yerli elektrikli otobüsle teknoloji festivaline

Haluk Görgün, ASELSAN'ın Samsun'da yürüttüğü "akıllı şehircilik" uygulamalarına ilişkin soruya karşılık, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile bu yönde çalıştıklarını, ASELSAN ve TEMSA iş birliğinde üretilen elektrikli otobüslerin şehirde kullanıldığını belirtti. Görgün, şunları kaydetti:

"Otobüsler TEKNOFEST boyunca yoğun şekilde kullanılıyor. Hem halkın hem yerel yönetimin memnuniyetini arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Bununla birlikte Samsun'da akıllı kavşak yönetimi, akıllı şehircilik uygulamalarıyla ilgili çalışmalarımız var, onları da zaman içinde devreye alıyor olacağız, trafik, kavşak yönetimi kısımları devrede. Bu anlamda Samsun'da bulunmak, bunları tecrübe etmek de bizim için kıymetli."

YORUMLAR
500
Samsun'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı Samsun'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı Rize'de balık sezonu bereketli başladı Rize'de balık sezonu bereketli başladı
Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Karadeniz, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASELSAN'ın 'böcek İHA'sı' TEKNOFEST KARADENİZ'de kanatlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:57 İtalyan basını: Zelenski, Toskana'daki lüks villasını Ruslara kiraladı
09:55 Billur Kalkavan hastaneden açıklama yaptı: Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor
09:35 İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm gerilimi sürüyor! Vatandaşlar zorla dışarı çıkartıldı
09:14 Necmettin Batırel'in faizin yükselmesi için manipülasyon yapmakla suçladığı Özgür Demirtaş yanıt verdi
09:03 İç çamaşırlı paylaşımlarının kaldırılmasına tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram'a meydan okudu: Yenilerini çekip atarım
08:52 Beşiktaş, aradığı stoperi Finlandiya'da buldu! 28 yaşındaki Paulo Ricardo ile her konuda anlaşıldı
08:44 Dev dolu taneleri hayatı kabusa çevirdi! 20 aylık bebek yaşamını yitirdi
08:35 Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Doğal gaz ve elektrik fiyatlarına yeni zamlar geldi
08:38 Başı taşla ezilerek öldürülmüştü! Genç kadının katili 4 gün önce şikayet ettiği eski kocası çıktı
08:33 42 yaşındaki Daniel Güiza, İspanya 6. lig ekibi UD Algaida'ya transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 10:16:00. #1.12#
SON DAKİKA: ASELSAN'ın "böcek İHA'sı" TEKNOFEST KARADENİZ'de kanatlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement