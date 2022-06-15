ASELSAN, mühendis ve çalışanlarını kendi lisesinde yetiştiriyor - Son Dakika
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ASELSAN, mühendis ve çalışanlarını kendi lisesinde yetiştiriyor

15.06.2022 10:59
ASELSAN, mühendis ve çalışanlarını kendi lisesinde yetiştiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi ve teknoloji kuruluşlarından ASELSAN arasındaki iş birliğiyle kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine burs, yerinde staj ve görev yapma imkanı sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi ve teknoloji kuruluşlarından ASELSAN arasındaki iş birliğiyle kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine burs, yerinde staj ve görev yapma imkanı sağlıyor.

Teknoloji ve bilimin liderliğinde, dijital çağın ihtiyaçlarına uygun bireyler yetiştirmek hedefiyle MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ASELSAN arasında imzalanan protokol kapsamında, Eylül 2019'da eğitim ve öğretim hayatına başlayan meslek lisesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda ilk yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerin tercihi oluyor.

ASELSAN ile geliştirilen eğitim programı sayesinde, son teknolojiyle donatılmış atölye ve laboratuvarlarda eğitim gören öğrencilerin, elektrik-elektronik ile makine ve tasarım alanlarında erkenden uzmanlaşma sürecine girmesi ve böylece nitelikli iş gücünün milli savunma sanayine kazandırılması hedefleniyor.

"ASELSAN kendi mühendisi ve çalışanını burada yetiştirmiş oluyor"

AA muhabirine konuşan Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı Şefi Mustafa İmamoğlu, okulda ASELSAN tarafından kurulan atölyeler bulunduğunu, ayrıca her hafta ASELSAN'dan bir mühendisin derslerde şirket ile okul arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağladığını söyledi.

ASELSAN'ın, okulda çok aktif şekilde yer alarak kendi kültür ve ruhunu öğrencilere taşıdığını belirten İmamoğlu, "Aslında ASELSAN kendi mühendisini ve çalışanını burada yetiştirmiş oluyor." dedi.

Okuldaki CNC freze ve torna atölyelerinin ASELSAN tarafından donatıldığını ve öğrencilerin burada üç aşamalı eğitim gördüğünü anlatan Mustafa İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İlk önce çocuklarımız hayal ediyor, daha sonra tasarıma dönüştürüyor ve en sonunda üretim aşamamız var. Bu aşamada üretim ve kalite kontrol kısmımız var. Çocuklarımız burada tasarladıkları çizimlerin tamamını üretebiliyor. O donatım ve yeteneğe sahibiz. Atölyede yine ASELSAN tarafından hibe edilmiş koordinat ölçüm makinesini kullanarak, Bilgisayarlı Sayısal Kontrol tezgahlarında üretilen malzemelerin kalite ve uygunluk kontrolünü yapıyoruz. Böylece ortaya çıkan ürün, herhangi bir mekanik mekanizmada ya da bir sistemde kullanılabilecek bir ürün haline geliyor."

"ASELSAN, liseden mezun olan öğrencilere istihdamda öncelik verecek"

Okul Müdürü Yasin Özdemir ise okulun, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul ettiğini, okulda hazırlıkla birlikte 5 yıllık program uygulandığını belirtti.

Öğrencilerin elektrik-elektronik ile makine ve tasarım teknoloji alanlarında eğitim alabildiğini belirten Özdemir, "Her bir alan için ayrı ayrı birer dal mevcuttur. Elektrik-elektronik alanında savunma elektronik sistemleri dalı, makine alanında ise savunma mekanik sistemleri dalı mevcuttur." dedi.

Özdemir, iş birliği protokolüne göre, okuldaki atölyeleri de donatan ASELSAN'ın, liseden mezun olan öğrencilere istihdamda öncelik vereceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Donatılan bu atölyelerde ASELSAN uzmanlarınca okul öğretmenlerine ders verildi. Öğretmenlerimiz de bu alandaki eğitimlerini öğrencilerimize aktarmaktadır. Protokol kapsamında, her yıl yenilenen bir şekilde öğrencilerimizin yüzde 10'luk bir bölümüne ASELSAN tarafından başarı bursu verilmektedir. Bu burs, araştırma üniversitelerinde eğitim-öğretimine devam edecek öğrencilerimize verilmeye devam edilecektir. Okulumuza her iki alanda da merkezi sınav sistemiyle öğrenci alınıyor. 2021'de elektrik-elektronik alanı için 60 öğrenci alındı ve bu öğrenciler ilk yüzde 3,8'lik dilimden geldi. Makine alanına da ilk yüzde 5'lik dilimden 60 öğrenci alındı. 2022 yılında her iki alana 48'er öğrenciden toplam 96 öğrenci alınacak. Bu öğrencilerle, 24 kişilik 4 şubede eğitim-öğretime devam edeceğiz."

"Artık yazılım mühendisi olmak istiyorum"

Öğrenci Ekin Ebrar Köksal da önceleri elektrik-elektronik mühendisliğini istediğini, ancak liseye başladıktan sonra fikrini değiştirerek yazılım mühendisi olmaya karar verdiğini söyledi.

Bu sene Şanlıurfa'da düzenlenen 14'üncü Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılacaklarını aktaran Köksal, yarışmaya talep çok fazla olduğu için önce yazılı sınava tabi tutulduklarını, sonra mülakata alındıklarını anlattı.

Bunlardan geçen öğrenciler arasında 12 kişiden 7 takım oluşturulduğunu ifade eden Ekin Ebrar Köksal, "Bu takımlarımızda, 2 hızlı çizgi izleyen robot, 3 mini sumo, 1 mini-drone ve 1 tasarla-çalıştır robotu bulunmakta. Ben hızlı çizgi izleyen robot takımındayım ve robotumuzun denemesini yapmak için arkadaşımla beraber bir pist kurduk. Ardından yazılımını ve maketini hazırladık. Yarışmada 4 ayrı çizgide ilerleyen robotlar olacak ve parkuru en hızlı tamamlayan birinci olup üst tura geçecek. En son 4'e kalan robottan ilk üçü ödül almaya hak kazanacak." diye konuştu.

Köksal, diğer liselere göre bu tür yarışmalara daha fazla katıldıklarını dile getirerek, proje aşamalarında teknik açıdan birçok yetenek kazandığını, ayrıca takım arkadaşlarıyla da iş birliği geliştirmeyi öğrendiğini kaydetti.

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Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü kapsamında başvurular başladı Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü kapsamında başvurular başladı
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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