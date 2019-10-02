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ASELSAN mühendisleri akademik kariyerlerine de devam ediyor

1 saat önce

Üçüncü yılına giren ASELSAN Akademi Programı'nda 2019/2020 güz dönemi dersleri 23 Eylül'de başladı.

ASELSAN mühendisleri akademik kariyerlerine de devam ediyor, System.String[]

Üçüncü yılına giren ASELSAN Akademi Programı'nda 2019/2020 güz dönemi dersleri 23 Eylül'de başladı. 381 mühendisin yüksek lisans, 65 mühendisin doktoraya devam ettiği akademide elektronik, makine, bilgisayar ve malzeme mühendisliği konularında 66 öğretim üyesi tarafından toplam 73 ders açıldı.


YÖK ile ASELSAN arasında 1 Ağustos 2017 tarihinde imzalanan işbirliği protokolüyle üniversite-sanayi işbirliğine yepyeni bir boyut kazandıran ASELSAN Akademi hayata geçirildi. Sanayinin ve akademinin etkin bir şekilde çıktı odaklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve 4. nesil üniversite modelini hayata geçirecek bir program olarak geliştirilen ASELSAN Akademi, YÖK onaylı olarak uygulamaya alındı. ASELSAN Akademi, Türkiye'de uzun süredir gündemde olan sanayinin ihtiyaç duyduğu kaliteli, konusunda uzmanlaşmış personel sayısının arttırılması ve bir sanayi kuruluşunda personelin kendi alanında tez çalışmalarıyla bilgi birikimini geliştirmesi özellikleriyle Türkiye'de bir ilk durumunda.


ASELSAN Akademi lisansüstü eğitim programı Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makine ve Malzeme Mühendisliği olmak üzere dört mühendislik anabilim dalı ile yürütülüyor. ASELSAN Akademi programında milli gizlilik içeren konularda tezlerin olabilmesi nedeniyle dersler ASELSAN kampüsünde veriliyor. YÖK'ün liderliğinde sağlanan bu ortamda ASELSAN Akademi, ülkemizin kritik teknolojilerinde gelişimini sağlayarak ve rekabet gücünü artırarak milli ileri/kritik teknolojilerin kazanılması sağlıyor. Açılan dersler arasında radar sistemleri, yapay zeka, bulut bilişim, elektron mikroskobu, ileri analog tüm devreler, malzemelerin mekanik davranışı gibi dersler bulunuyor. Programa dahil öğrenci, açılan ders ve öğretim üyesi sayısını her dönem arttıran ASELSAN Akademi programı çeşitlenen tez konularıyla yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştirme hedefine katkıda bulunuyor. Ayrıca çalışanlara görev aldıkları projelerle ilgili lisansüstü çalışma yapma imkanı sağlayarak destek oluyor. - ANKARA

Bilgisayar, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:49 Kaynak: İHA
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