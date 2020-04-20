ASELSAN, Orta Asya'daki faaliyetlerini artırıyor - Son Dakika

ASELSAN, Kazakistan ile SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ne yönelik yeni bir sözleşme imzaladı.



Faaliyet yürüttüğü pazarlarda yerelleşme çalışmalarını da sürdüren ASELSAN, Kazakistan'ın ihtiyacı doğrultusunda SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi için yeni bir sözleşme imzaladı. ASELSAN'ın çeşitli kara ve deniz platformlarında kullanılabilen farklı konfigürasyon ve kalibrelerde geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemleri, halen 20 farklı ülkenin envanterinde yer alıyor. ASELSAN ve Kazakistan'daki iştiraki Kazakhstan ASELSAN Engineering (KAE), Kazakistan'ın askeri ve sivil alanlardaki ihtiyaçlarının azami düzeyde karşılanması amacıyla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor. - ANKARA