Aselsan Ortaklığında, 65 Milyon Dolarlık Yatırımla Silah Fabrikası Kurulacak

KONYA'da, savunma sanayi sektöründe hizmet veren iş insanları ile ASELSAN'ın ortak şirketi aracılığıyla silah fabrikası kurulacak. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, silah fabrikasında ASELSAN'ın, uzaktan komutalı silah sistemlerini üreteceğini belirterek, "65 milyon dolarlık yatırım büyüklüğü olacak. Bu yatırımda yaklaşık 650 kişinin çalışması öngörülüyor" dedi.Ova olma özelliğiyle 'tarım kenti' olarak bilinen, 2 milyon 205 bin nüfuslu Konya'da, 610 fabrikada 38 bin kişi istihdam edilirken, geçen yıl 1,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Metal ve otomotiv sektöründe önemli ivmenin yakalandığı Konya'da; Ferrari Volkswagen , Toyota ve Renault gibi otomobil devlerine yedek parça üretilir hale gelindi. Kentin son yıllarda savunma sanayisinde ön planda olması dolayısıyla Konyalı iş insanları, ASELSAN ile bir araya gelerek, silah fabrikası kuracak. Büyükşehir Belediyesi'nce 1 milyon 870 bin metrekarelik arsa tahsis edilecek. Mart ayı içinde fabrikanın temelinin atılması planlanıyor.'YATIRIM YERİYLE İLGİLİ SÜREÇ SÜRDÜRÜLÜYOR'Konya Sanayi Odası Başkanı Kütükcü, silah fabrikası için kentte 24 ortaklı şirket kurduklarını belirterek, "Yakın zaman önce başlattığımız çalışmayla Konya'da 24 ortaklı şirket kurduk ve Konya Savunma Sanayi A.Ş. adını verdiğimiz bu şirketle ASELSAN ortak bir şirket kurarak, önümüzdeki günlerde yatırıma geçeceğiz inşallah. Şu anda ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. adı altına kurulan yatırımcı şirketimizin yüzde 49'u Konyalı firmalarımıza, yüzde 51'i ASELSAN'a ait. Bu şirketin kuruluşu tamamlandı, ön sermayesi toplandı ve şu an yatırım yeriyle ilgili süreç sürdürülüyor. Bu yatırımla birlikte Konya, savunma sanayi alanında da ciddi bir yeni sürece giriyor. Şu an itibarıyla savunma sanayi ihracatında 5'inci il durumundayız. Halihazır potansiyelimiz buyken, yeni yatırımlarla bu kabiliyetimizi daha da yukarı taşımış olacağız" diye konuştu.'YAKLAŞIK 650 KİŞİNİN ÇALIŞMASI ÖNGÖRÜLÜYOR'Yatırımın 65 milyon dolara mal olacağını kaydeden Başkan Kütükcü, şunları söyledi:"Fabrikada, ASELSAN'ın uzaktan komuta silah sistemlerinin Konya'da üretimi yapılacak. Konya'nın geçmişten beri gelen bir spor amaçlı silah üretim kapasitesi ve kabiliyeti var. Bu ASELSAN'ın yeni yatırımıyla üreteceği sisteme entegre etmeye çalışacağız. Kendi üretimini hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarlar ve satar hale gelecek. 65 milyon dolarlık yatırım büyüklüğü olacak; ancak yatırım büyüklüğünün bununla sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz. Bu şu an da yapılan yatırımın bütçesi, 300 bin metrekare alanda özel bölgede bu yatırım planlanıyor. Çevresinde tedarikçilerinin de yatırım yapabileceği ya da benzer başka savunma sanayi şirketlerinin ileri teknoloji şirketlerinin yatırım yapabileceği alan oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yeni cazibe merkezi olacak. Bu yatırımda yaklaşık 650 kişinin çalışması öngörülüyor." - Konya