ASELSAN sağlıkta da "Türkiye'nin amiral gemisi" olmayı hedefliyor - Son Dakika

ASELSAN sağlıkta da "Türkiye'nin amiral gemisi" olmayı hedefliyor

Türkiye'nin savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarındaki amiral gemisi ASELSAN, bu unvanı sağlık teknolojileri alanına da taşımaya hazırlanıyor.

ASELSAN sağlıkta da

Türkiye'nin savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanlarındaki amiral gemisi ASELSAN, bu unvanı sağlık teknolojileri alanına da taşımaya hazırlanıyor.

Savunma sanayisindeki kabiliyetleriyle sağlık teknolojilerinde yenilikçi çözümlere imza atan, bu alana yıllardır ciddi öz kaynak ayıran ASELSAN, geliştirdiği ilk tıbbi cihazları bu yıl kullanıma sunacak.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık Sistemleri Sektör Başkanı Dr. İbrahim Bekar, AA muhabirine, şirketin sağlık teknolojilerinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bekar, ASELSAN'ın marka değeriyle sağlık alanında da ülkenin amiral gemisi olmayı ve ekosistemde bir kaldıraç etkisi yaratmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda, bir yandan ulaşılması zor teknolojileri ülkeye kazandırdıklarını belirten Bekar, bir yandan da ekosistemdeki KOBİ ve "start-up"lara liderlik edip, var olan kabiliyetleri üst seviye çıkarmaya yönelik iş birlikleri geliştirdiklerini bildirdi.

Bekar, ASELSAN'ın görüntüleme, mikro dalga, radar, elektro optik, güç elektroniği gibi askeri savunma teknolojilerinden gelen bilgi birikimiyle sağlık alanında "görüntüleme cihazları", "tanı, teşhis ve takip cihazları" ve "yaşam destek cihazları" olmak üzere 3 alanı hedef olarak belirlediklerini, bunların da sağlıktaki ana cihaz portföyünü oluşturduğunu ifade etti.

MR cihazı için takvim kısalıyor

MR cihazına yönelik Bilkent Üniversitesi Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi (UMRAM) ile yürütülen çalışmalar sonunda mühendislik prototipinin bu yıl ortaya çıktığını dile getiren Bekar, "2023 dedik ama Savunma Sanayii Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz tarafından 2022'de ticari ilk ürününün çıkması konusunda görevlendirildik. MR cihazımızdan görüntü aldık. MR'ın seri üretim geliştirme çalışmalarına başladık, son evredeyiz. Bu alanda uluslararası gelişmeleri takip edebilmek için yurt dışında teknoloji geliştirme merkezleri de açmayı düşünüyoruz." dedi.

MR cihazında patente konu inovatif çözümlere imza attıklarına işaret eden Bekar, şöyle konuştu:

"Yenilikçi komponentlerimizi uygulayabileceğimiz bir platform bulamadığımız için kendi platformumuzu yapmaya karar verdik. Dışarıdan klasik bir MR gibi gözükse de içinde kendi geliştirdiğimiz komponentlerin olduğu bir MR çıkacak ve dünyada muadili bulunmayacak, çok daha öncü olacak."

X-ray cihazında sona gelindi

X-ray cihazlarına yönelik çalışmalara mobil ürün versiyonuyla başladıklarını anlatan Bekar, "Mobil x-ray, ürün grubundaki diğer cihazlara göre biraz daha kompleks bir ürün. Dijital Mobil X-Ray cihazı için yaptığımız CE belgesi başvurumuz Onaylanmış Kuruluş tarafından başarıyla değerlendirilmiş ve CE belgesini almaya önerildiğimiz Sağlık Bakanlığına bildirilmiştir. Az sayıda prototip üretimine yıl sonu ve seri üretime de gelecek yılın sonuna doğru başlamayı ve ticari satışa geçmeyi hedefliyoruz. Cihazı sene sonunda hastanelerde görmeyi amaçlıyoruz. Hasta başı monitör, mamografi gibi cihazlar da ürün portföyümüzde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

6 bin solunum cihazı seri üretimde

Bekar, yaşam destek cihazlarına yönelik olarak ventilatör (solunum cihazı) için Biosys ile 2018'den bu yana iş birliği içinde olduklarını, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Baykar ve Arçelik'in de katkılarıyla çok kısa sürede seri üretimi hayata geçirip hastanelere teslimat yapmaya başladıklarını söyledi. İbrahim Bekar, aldıkları siparişler doğrultusunda 6 bin solunum cihazı üretimini sürdürdüklerini ve dünyada bu cihaza yönelik ciddi bir talep bulunduğunu bildirdi.

Otomatik harici defibrilatör (elektro şok cihazı) için de Metsis ile iş birliğine gittikleri bilgisini veren Bekar, "Hali hazırda ticari olarak satılan bir ürünü dünya standartlarına, ASELSAN ve Türkiye imzasını taşıyabilir hale getirmek için 1,5 yıldır çalışıyoruz. Seri üretimden çıkan elektro şok cihazlarını ağustos-eylül aylarında görebileceğiz. Yurt dışında pazarlama faaliyetlerine başladık, siparişler de aldık. Cihazlarımız bu yıl sağlık sektörünün kullanımına girecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Kamuoyu desteği yüzde 95"

Bekar, sağlık teknolojileri alanında yürüttükleri çalışmalarla ASELSAN'ın ülkenin medikal cihaz devi olmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Savunma sanayisinde dünyada önde gelen firmaların sağlık alanında da çok önemli faaliyetleri bulunduğuna dikkati çeken Bekar, "ASELSAN Healthcare ya da ASELSAN Sağlık markasını dünya devi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda kamuoyu araştırması yaptık ve ASELSAN'ın sağlık alanında faaliyet göstermesine yüzde 95'in üzerinde bir destek var. Bütün milletin, bir coğrafyanın umudu var. Yurt dışındaki dostlarımızdan da ciddi destek görüyoruz ve ASELSAN'ın sağlık alanında da olmasını bekliyorlar." diye konuştu.

ASELSAN dev ihaleye hazır

İbrahim Bekar, Sağlık Bakanlığının 10 yıllık MR, ultrason, bilgisayarlı tomografi, dijital röntgen ve hasta başı monitör ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin ihalesi için ASELSAN'ın göreve hazır olduğunu da söyledi.

Bu ihale için yabancı bir partnerle yerlileştirmeyi içeren bir Sanayi İşbirliği Projesi öngörüldüğünü, ASELSAN'ın da bu yönde hazırlıklarını yaptığını anlatan Bekar, şunları kaydetti:

"Sanayi İşbirliği Projesi çıkarsa bizim için hızlandırıcı olur ama olsa da olmasa da biz medikal cihaz firması olmaya karar verdik. Sağlık teknolojilerine bugüne kadar 20 milyon doların üzerinde öz kaynak ayrıldı. Bu alandaki faaliyetler için direktörlük kuruldu. 150'den fazla mühendis ve teknik eleman bu alanda çalışıyor. Sanayi İşbirliği Projesi kapsamındaki 5 cihaz da zaten yol haritamızda var. Sanayi İşbirliği Projesi olursa çok hızlanır, yabancı firmaya da ihtiyacımız yok artık. Sağlık Bakanlığı bizi görevlendirirse bu alanda Türkiye'de var olan ekosistemi birleştirerek söz konusu cihazları hızlı şekilde üretebiliriz. Her şeyi biz yaparız yaklaşımında da değiliz. Savunma sanayisinde başarıyla hayata geçirdiğimiz birlikte iş yapma kültürünü burada da gerçekleştirebiliriz. İş birliği yaptığımız KOBİ'lere önümüzdeki dönemde yenileri eklenecek. ASELSAN bu alanda kanatlarının altına rüzgar aldıkça, sağlık alanındaki KOBİ ve ekosistemi kanatlandıracak."

Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASELSAN sağlıkta da 'Türkiye'nin amiral gemisi' olmayı hedefliyor - Son Dakika Ekonomi
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