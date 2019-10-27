Aselsan sağlıkta ilke imza attı

Aselsan'Da dünyanın ilk kenarları açık, çizgisel tarama yapan Manyetik Parçacık Görüntüleme Prototip Sistemi geliştirildi. ABD patent tescil kararı alınan sistemle hem biyosavunma hem de sağlık teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor.