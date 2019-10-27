Son Dakika Haberleri: Aselsan sağlıkta ilke imza attı
Son Dakika Ekonomi Aselsan sağlıkta ilke imza attı

Aselsan sağlıkta ilke imza attı

59 dakika önce

Aselsan'Da dünyanın ilk kenarları açık, çizgisel tarama yapan Manyetik Parçacık Görüntüleme Prototip Sistemi geliştirildi.

Aselsan sağlıkta ilke imza attı, System.String[]

Aselsan'Da dünyanın ilk kenarları açık, çizgisel tarama yapan Manyetik Parçacık Görüntüleme Prototip Sistemi geliştirildi. ABD patent tescil kararı alınan sistemle hem biyosavunma hem de sağlık teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Aselsan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:27 
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