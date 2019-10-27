Aselsan sağlıkta ilke imza attı
59 dakika önce
Aselsan'Da dünyanın ilk kenarları açık, çizgisel tarama yapan Manyetik Parçacık Görüntüleme Prototip Sistemi geliştirildi.
Aselsan'Da dünyanın ilk kenarları açık, çizgisel tarama yapan Manyetik Parçacık Görüntüleme Prototip Sistemi geliştirildi. ABD patent tescil kararı alınan sistemle hem biyosavunma hem de sağlık teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:27
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