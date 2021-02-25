ASELSAN, son iki yılda 50 yeteneği yurda döndürdü - Son Dakika

ASELSAN, son iki yılda 50 yeteneği yurda döndürdü

25.02.2021 10:39
ASELSAN, son iki yılda 50 yeteneği yurda döndürdü, System.String[]

ASELSAN, 2006 yılında başlattığı Tersine Beyin Göçü (Back to Turkey) programı ile son iki yılda 50 yeteneğin Türkiye'ye dönerek deneyimlerini kurum bünyesinde ülke için kullanmalarına olanak sağladı.

ASELSAN, 2006 yılında başlattığı Tersine Beyin Göçü (Back to Turkey) programı ile son iki yılda 50 yeteneğin Türkiye'ye dönerek deneyimlerini kurum bünyesinde ülke için kullanmalarına olanak sağladı.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tersine Beyin Göçü programı çeşitli sebeplerle yurt dışına yerleşmiş nitelikli insan kaynağını Türkiye'ye yeniden kazandırmayı amaçlıyor.

2006'da başlattığı bu programla son iki yılda 50 yeteneğin Türkiye'ye dönmesini ve bu kişilere edindikleri deneyimleri kurum bünyesinde ülke için kullanma olanağını sağlayan ASELSAN, 2020 yılı itibarıyla projenin yeni ismi olan "Next Big Move to Türkiye" çatısı altında çağrıda bulunmaya devam ediyor.

Yenilenen içeriği ve başvuru süreciyle program, ülke için kritik projelerde çalışma, kendi fikirlerini hayata geçirebilme ve deneyimlerini toplumsal gelecek için kullanma gibi fırsatlar sunuyor.

Adaylar programa "https://nextbigmovetoturkiye.aselsan.com.tr/" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

"Türkiye'yi üst liglere taşıyacak kritik projelerde yer almalarını istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, programla, Türkiye'den yurt dışına giden ya da yurt dışında çalışmalarını sürdüren nitelikli insan kaynağını ülkeye kazandırmanın ötesinde bir vaatlerinin olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu arkadaşlarımızın ülkelerine, ailelerine geri dönmelerinin yanı sıra ülkemizi üst liglere taşıyacak kritik projelerde bizzat yer alıp edindikleri global deneyimleri buradaki takım arkadaşlarına da aktarmalarını istiyoruz. Bu arkadaşların dönüp her şeye sıfırdan başlamalarını değil aksine ASELSAN'ı hem kültürel boyutta hem de iş disiplini boyutunda ileriye taşımalarının önünü açıyoruz. Onları dinliyor, onlarla beraber büyüyoruz."

Görgün, söz konusu insan kaynağıyla birlikte yeni fikirler geliştirdiklerini vurgulayarak, "Esnek ve çevik bir çalışma ortamı sunarak okyanusta damla değil kendi denizimizde kocaman bir dalga olarak büyük değişimlerin tetikçisi olmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

ASELSAN'ın yaptığı işlerin ve ürettiği ürünlerin çoktan sınırları aştığına dikkati çeken Görgün, kurumun artık bir dünya markası olduğunu bildirdi.

Görgün, "Önümüzdeki yıllar için çok daha büyük, sürpriz projeler ve gelişmeler var. Bu hikayeyi sizlerle yazmak istiyoruz. Bu yolculukta yan yana olmak, bu dönüşüme şahit olmak muazzam. Gelin siz de yeteneğinizi ve deneyiminizi ülkenizden dünyaya yayılan bu gurur için kullanın." çağrısında bulundu.

Beyin Göçü, Türkiye, Turkey, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASELSAN, son iki yılda 50 yeteneği yurda döndürdü - Son Dakika Ekonomi


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