ASELSAN, TEKNOFEST Azerbaycan'da - Son Dakika
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ASELSAN, TEKNOFEST Azerbaycan'da

27.05.2022 13:27
ASELSAN, TEKNOFEST Azerbaycan'da

ASKERİ Elektronik Sanayi (ASELSAN), TEKNOFEST Azerbaycan'da milli sistemleri ile yer aldı.

ASKERİ Elektronik Sanayi (ASELSAN), TEKNOFEST Azerbaycan'da milli sistemleri ile yer aldı. Başta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, fuar alanındaki birçok stantta ASELSAN ürün ve sistemleri sergilendi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor. Başta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, fuar alanındaki birçok stantta ASELSAN ürün ve sistemleri sergileniyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST Azerbaycan tüm coşkusuyla devam ediyor. TEKNOFEST'i ziyaret eden katılımcılar, ASELSAN standında SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, ATAK Helikopteri aviyonik sistemleri, Termal Silah Dürbünleri ve Nişangahları ürün/sistemlerini deneyimleyebiliyor. ASELSAN, toplam 21 ürün ve sistemini fuarda sergiliyor. Askerlerin komuta, kontrol, istihbarat, lojistik, haberleşme, durumsal farkındalık ve koordinasyon bilgi ihtiyaçlarını karşılayan, askerin bütünsel harp yeteneklerini arttıran CENKER sistemi de TEKNOFEST Azerbaycan'da katılımcıların dikkatini çekiyor. T129 ATAK pilotlarının en verimli şekilde operasyon gerçekleştirilebilmesi için üretilen AVCI Kaska Entegre Kumanda Sistemi de sergilenen ürünler arasında yer alıyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, başta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri olmak üzere fuarda yer alan diğer kurumların da ASELSAN'ın ürünlerini sergilediğini söyleyerek, "TEKNOFEST Azerbaycan coşkusuna ASELSAN'ın milli ürünlerinin sunduğu güven de eşlik ediyor. Ambargolara yanıt olarak geliştirdiğimiz CATS sistemini BAYKAR AKINCI İHA üzerinde görüyoruz. Öte yandan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri standında ASELSAN haberleşme sistemlerinden, elektro-optik ve güdüm sistemlerine kadar çok sayıda sistemi görmek, kardeşlerimizin bunları kullandığını duymak bizlere gurur veriyor. Başta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri olmak üzere paydaşımız olan tüm kurumlara teşekkür ediyoruz" dedi.


ASELSAN, TEKNOFEST Azerbaycan'da
ASELSAN, TEKNOFEST Azerbaycan'da
ASELSAN, TEKNOFEST Azerbaycan'da
ASELSAN, TEKNOFEST Azerbaycan'da
YORUMLAR
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ASELSAN milli İHA'ların 'gözünü keskinleştiriyor' ASELSAN milli İHA'ların 'gözünü keskinleştiriyor' Türkiye ve Azerbaycan uydu alanında beraber hareket edecek Türkiye ve Azerbaycan uydu alanında beraber hareket edecek
Kaynak: DHA

Azerbaycan, Havacılık, Milli, Uzay, Güncel, Son Dakika

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