Son Dakika Haberleri: ASELSAN Ukrayna'da yerel üretim tesisi açtı
Son Dakika Ekonomi ASELSAN Ukrayna'da yerel üretim tesisi açtı

ASELSAN Ukrayna'da yerel üretim tesisi açtı

38 dakika önce

Küresel pazarda yarattığı değer ile sürdürülebilir büyümesine devam eden ASELSAN, Ukrayna'nın Kiev şehrinde kurduğu yerel üretim tesisini açtı.

ASELSAN Ukrayna'da yerel üretim tesisi açtı, System.String[]

Küresel pazarda yarattığı değer ile sürdürülebilir büyümesine devam eden ASELSAN, Ukrayna'nın Kiev şehrinde kurduğu yerel üretim tesisini açtı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, yazılım tabanlı taktik telsizlerin teslimatını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne 2017 yılından itibaren sürdürüyor. Ukrayna'nın uzun vadeli ihtiyaçları doğrultusunda, ASELSAN telsizleri artık bu ülkede yerel olarak üretilecek.

Yerel ihtiyaçlara ve koşullara öncelik vererek kullanıcıların gereksinimlerini karşılayan ve 30'dan fazla ülkeye haberleşme sistemi ihraç eden ASELSAN, bu hamlesiyle Ukrayna ile Türkiye arasındaki sürdürülebilir ilişkilerinin ve gelecekteki iş birliğinin de önünü açmayı hedefliyor.

Girdiği pazarlarda yerelleşerek kalıcı olmayı hedefleyen ASELSAN, gelecek süreçte Ukrayna'daki ihtiyaçların niteliği ve miktarına bağlı olarak üretim kapasitesini de genişletmeyi amaçlıyor.

Ukrayna, Kiev, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG köyünde yerel halk evlere Türk bayrağı astı
Merkez Bankası rezervleri 4,1 milyar dolar arttı Trump, Dışişleri Bakanı'na Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yapmış ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 17:59:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ASELSAN Ukrayna'da yerel üretim tesisi açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]