Aselsan Uzmanları Lise Öğrencilerini Eğitecek

ASELSAN uzmanları lise öğrencilerini eğitecek MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ASELSAN arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı Protokol kapsamında açılacak okulda ASELSAN uzmanları lise öğrencilerine eğitim verecekANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki...

ASELSAN uzmanları lise öğrencilerini eğitecek

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ASELSAN arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı

Protokol kapsamında açılacak okulda ASELSAN uzmanları lise öğrencilerine eğitim verecek



ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ASELSAN arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokol kapsamında açılacak okulda ASELSAN uzmanlarınca lise öğrencilerine eğitim verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN Kurumsal Denetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, ASELSAN'da düzenlenen törenle iş birliği protokolünü imzaladı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yeni okula başlayan çocukların farklı bir gelecekle karşı karşı kaldığını belirterek, "Bugün okula başlayan çocukların 2040'larda iş hayatına atılacağını düşünürsek onları çok farklı bir çağın beklediğini tahmin etmek mümkün. Buna çok farklı isimler veriyorlar. O isimlerden biri de tekillik çağı. Yani dijital olanın, fiziksel olanın ve biyolojik olanın aynı bedende olacağı bir çağdan bahsediyoruz. Böyle bir geleceğe hazırlanan çocukların da hak ettiği bazı değerler var ve biz o değerleri vermekle mükellef olan insanlarız" diye konuştu.

Kendilerinin bağımsız olarak çalışma konusunda elbette bazı yetkinliklere sahip olduklarını ama çağın takım olma becerisinin öne çıktığı bir çağ olduğunu ifade eden Selçuk, takım olmanın sadece insanlar arasında değil, kurumlar arasında da bir takım olmanın gerekli olduğunu söyledi. Ekip olarak ekosisteme hizmet edilmesi gerektiğine vurgu yapan Selçuk, "Bizim artık aritmetik ya da geometrik artışla dünya ile rekabet etme ihtimalimiz kalmadı. Yeni teknolojilerin sağladığı imkanlarla kişisel bir takım değişimler yapmak çok mümkün. O da bu ekosistemi bir araya getirmekle oluyor, yani kurumları, insanları bir araya getirmekle oluyor. Bu anlamda burada bu atmosferdeki yapının bunu doğuracağı konusundaki kanaatim çok güçlü" şeklinde konuştu.



"Savunma sanayiinin geneline hakim olması için diğer şirketleri de harekete geçireceğiz"

Savunma Sanayii Başkanı Demir ise, mesleki ve teknik eğitimin öneminin yıllarca konuşulduğunu ancak hayata geçmesi safhasına gelince fazla bir başarı hikayesi yazılmadığını söyledi. Bu konudaki eksiklikleri çok net bildiklerini aktaran Demir, "Eksiklikleri dillendirmek ve sonuçlanmadığını söylemek bir şey değil ama çözüm üretmek ve çözüm üretirken de çözüm üretecek mekanizmaları harekete geçirmek çok önemli. Bu kavramın sadece ASELSAN'da değil savunma sanayiinin genelinde hakim olması için Savunma Sanayii Başkanlığı olarak diğer şirketlerimizi de harekete geçireceğimizi belirtmek istiyorum. Bakan Yardımcımızla inşallah 1 hafta içerisinde başka neticelerde alacağız" ifadelerini kullandı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, günümüzde bilginin fonksiyonlarının ve kazanılma biçiminin değiştiğini belirterek, bilimsel ve teknolojik bir nitelik kazanan çağdaş toplumun dünün toplumuna kıyasla yapısal ve fonksiyonel farklılıklar gösterdiğini söyledi. Görgün, bütün bunların eğitimin temel modelini etkilediğini ve eğitimde devrimsel nitelikte değişme ve gelişmelere yol açtığına dikkat çekti.



"Nitelikli iş gücüne katkı sağlamış olacağız"

Önceki yıl ASELSAN ile YÖK arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen ASELSAN Akademi ile üniversite ve sanayinin en güçlü yanlarını bir araya getiren yenilikçi bir modelin oluşturulduğunu anlatan Görgün, bu sayede ASELSAN ile üniversiteler arasında organik bir bağ kurularak programa dahil olan üniversitelerin dış kampüsü haline geldiklerini kaydetti. Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisinde ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile işbirliği çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Çalışmalar kapsamında açılacak olan okulumuzda elektrik elektronik teknolojisi alanı savunma elektronik sistemleri dalı ve makine teknolojisi alanı savunma mekanik sistemleri dalı programları açacağız. Açılacak olan yeni dalların öğretim programlarını savunma sanayisinin ihtiyaçlarına uygun olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile birlikte geliştirecek, güncelleyeceğiz. Açacağımız okul ve yapacağımız çalışmalarla hem ASELSAN'ın hem de diğer savunma sanayi firmalarının ve alt yüklenicilerimizin ihtiyacı olan nitelikli iş gücüne katkı sağlamış olacağız" dedi. Protokolün detayları

Protokol kapsamında açılacak olan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde elektrik elektronik teknolojisi alanı savunma elektronik sistemleri dalı ve makine teknolojisi alanı savunma mekanik sistemleri dalı programları açılacak. Söz konusu dalların öğretim programları savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik olarak ASELSAN ve MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak bir çalışma ekibi ile geliştirilecek ve güncellenecek. ASELSAN'ın eğitim/üretim tesislerinde okulun alan öğretmenlerine hizmet içi eğitimler verilecek, okulun alan öğrencilerinden uygun bulunanlara ASELSAN tesislerinde staj imkanı sağlanacak. Ayrıca okul atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilere dayalı olarak donatılması/desteklenmesi, okul alan mezunlarının ASELSAN'da istihdamlarına öncelik sağlanması, okulun başarılı öğrencilerine burs verilmesi, okula temrinlik malzeme desteğinin sağlanması, okul mezunlarından uygun bulunanlara araştırma üniversitelerinin ASELSAN'ın ilgi ilanına giren mühendislik bölümlerinde öğrenim görmeleri halinde yüksek öğrenimleri sırasında burs verilmesi gibi faaliyetler de protokol kapsamında ASELSAN tarafından gerçekleştirilecek.

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