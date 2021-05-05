ASELSAN ve BTÜ arasında Teknoloji Çalıştayı gerçekleştirildi - Son Dakika

ASELSAN ve BTÜ arasında Teknoloji Çalıştayı gerçekleştirildi

05.05.2021 15:25
ASELSAN ve BTÜ arasında Teknoloji Çalıştayı gerçekleştirildi, System.String[]

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN'ın Türkiye'nin en fazla sayıda Ar-Ge personeline sahip şirketi olduğunu belirterek, "2020 yılı Ar-Ge bütçemiz 541 milyon dolar seviyesindedir.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN'ın Türkiye'nin en fazla sayıda Ar-Ge personeline sahip şirketi olduğunu belirterek, "2020 yılı Ar-Ge bütçemiz 541 milyon dolar seviyesindedir. Temel prensibimiz doğrultusunda ciromuzun yüzde 7'sini öz kaynaklı Ar-Ge projelerine ayırmaktayız." ifadesini kullandı.

Bursa Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, ASELSAN ile üniversite bünyesinde yürütülen projelerin tanıtımı ve iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla "Teknoloji Çalıştayı" düzenlendi.

Açıklamada, çalıştaydaki konuşmasına yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin beklentilerini karşılamak amacıyla 9 bin personel, 25 iştirakçi ve 4 bin tedarikçi ile çalıştıklarını belirtti.

BTÜ ile yürütecekleri çalışmaların her iki kurum için de faydalı olacağına inandığını ifade eden Görgün, şöyle devam etti:

"ASELSAN Türkiye'nin en fazla sayıda Ar-Ge personeline sahip şirketidir. 2020 yılı Ar-Ge bütçemiz 541 milyon dolar seviyesindedir. Temel prensibimiz doğrultusunda ciromuzun yüzde 7'sini öz kaynaklı Ar-Ge projelerine ayırmaktayız. Halihazırda aktif yürüyen projelerimizin bütçesi 350 milyon dolar üzerindedir. Ar-Ge çalışmalarında üniversitelere büyük iş düştüğüne inanıyoruz. İş birliği yapabileceğimiz konuları belirleyerek başladığımız ortak çalışmalarımızı, geçmiş Ar-Ge tecrübelerimizle geliştirerek faydalı ürünlere ve çıktılara dönüştürebilmekteyiz. Tüm bu çalışmalarımız ile kahraman ordumuza stratejik ürünler sağlarken dost ve müttefiklerimize de üst düzey teknolojiler sunabilmekteyiz."

BTÜ ile belirleyecekleri ortak çalışma kümelenmeleri ile güzel bir başlangıç yapacaklarına inandığını aktaran Görgün, "BTÜ ve ASELSAN arasında Ar-Ge yeteneklerinin bir araya getirilerek ülke ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla heyecanla çalışacağımıza inanıyoruz. Bizler bu çalıştayları savunma sanayisine yönelik yeni ürünler geliştirmek için ilk adımlar olarak görmekteyiz. Endüstrinin ihtiyaç duyduğu alanlarda yüksek teknolojik ürünler geliştirmeyi ilke edinmiş Bursa Teknik Üniversitesi ile iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise geliştirdiği teknolojiler, yerli ve milli üretimler ile Türk Savunma Sanayisine büyük katkı sağlayan ASELSAN'ın başarıları ile gurur duyduklarını vurguladı.

Ortak çalışmalar ile koyabilecekleri katkı nedeniyle heyecanlı olduklarını belirten Karademir, "Henüz çok genç bir üniversite olmamıza rağmen Ar-Ge harcamalarına en çok bütçe payı ayıran ikinci üniversite konumundayız. TÜBİTAK-2244 Sanayi Doktora Programında elde edilen Türkiye birinciliği, sanayi ile kurduğumuz başarılı iş birliklerimizin sonucudur. Uyguladığımız YÖK onaylı Sektörel Eğitim Programı (SEP) ile lisans öğrencilerimizin bir yarıyıl boyunca anlaşmalı olduğumuz öncü firmalarda çalışmalarını sağlayarak henüz öğrenciyken iş tecrübesi edindiriyoruz. TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında her yıl dereceler alan öğrencilerimiz bu yıl 100'e yakın takımla yarışmalara hazırlıklarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Çalıştay kapsamında ASELSAN'ın faaliyet alanlarında projeler yürüten BTÜ akademisyenleri, ASELSAN yetkilileri ve mühendisleri ile birebir görüşmeler de gerçekleştirdi.

Araştırma Geliştirme, Haluk Görgün, Türkiye, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASELSAN ve BTÜ arasında Teknoloji Çalıştayı gerçekleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti Yenişehir Havaalanı'nın açılış tarihi 23 Mayıs'a ertelendi Yenişehir Havaalanı'nın açılış tarihi 23 Mayıs'a ertelendi Uğur Şahin'den Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.'' Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak!

Son Dakika Haberleri
16:40 ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü
16:33 Otomobilde Renault, hafif ticaride Ford ilk sırada
16:31 Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu
16:29 Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti
16:09 Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi
15:59 Azerbaycanlı aktivist, terlikleri uğruna canından oldu!
15:56 Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''
15:43 Muhalefetin "128 milyar dolar nerede?" paylaşımları sosyal medya gündem yarattı
15:31 Bige Önal, 20'li yaşlar akımına 2001 yılındaki dolar kuruyla katıldı
15:22 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na 25 bin taraftar alınacak
ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü ABD'de uçak evin üstüne düştü: 4 ölü         
16:41
Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu Öldürülen ağabeyi için 22 ay boyunca dedektif gibi iz sürüp, delilleri mahkemeye sundu         
16:32
Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi Ali Kırca, yıllar sonra görüntülendi         
16:09
Azerbaycanlı aktivist, terlikleri uğruna canından oldu! Azerbaycanlı aktivist, terlikleri uğruna canından oldu!         
16:00
Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor         
15:51
Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti Hamile kadın koronavirüse yakalandı! Önce bebeğini sonra da hayatını kaybetti         
15:30
Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular         
14:46
Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi         
14:40
Kayınpederini Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı         
14:36
Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü         
14:06
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi         
13:48
Yaptırdığı haberlerle kendini savcı olarak tanıtan kişinin oyunu bozuldu Yaptırdığı haberlerle kendini savcı olarak tanıtan kişinin oyunu bozuldu         
13:44
HES kodu bu kez koronalıyı değil hırsızı yakalattı! Otobüse binince yakayı ele verdi HES kodu bu kez koronalıyı değil hırsızı yakalattı! Otobüse binince yakayı ele verdi         
11:41
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
1907 Fenerbahçe Espor, NBA 2K Avrupa Şampiyonu oldu 1907 Fenerbahçe Espor, NBA 2K Avrupa Şampiyonu oldu         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 16:45:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ASELSAN ve BTÜ arasında Teknoloji Çalıştayı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement