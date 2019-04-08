Aselsan ve Fırat Üniversitesinden İş Birliği Protokolü

Elazığ'da, ASELSAN ve Fırat Üniversitesi (FÜ) arasında Savunma Sanayi İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Elazığ'da, ASELSAN ve Fırat Üniversitesi (FÜ) arasında Savunma Sanayi İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.





Fırat Teknokent'te düzenlenen imza töreninde konuşan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, globalleşen dünyada önemli gelişmeler olduğunu ve bu gelişmelerin göbeğinde özellikle Orta Doğu'nun yer aldığını belirtti.





Türkiye'nin önemli rolü düşünüldüğünde bilgiyi kullanma, koruma ve iyi bir değere dönüştürme noktasında herkese sorumluluk düştüğünü vurgulayan Kaldırım, şunları kaydetti:





"Burada bilgiyi üretirken hem üniversitelerimize hem kamu kurumlarına hem de ASELSAN, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi stratejik kurumlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Bunun yanı sıra Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına sadece İstanbul, Ankara, Kocaeli gibi belli şehirlerin değil bütün Anadolu'nun katkı vermesi ve değer üretmesi gerekiyor. Türkiye'nin uluslararası ölçekte başarısı ancak bu şekilde sağlanacaktır."



"Önemli kararlar alacağız"



ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de ASELSAN olarak sanayicilerle ve alt yüklenicilerle iş birliklerini yakından inceleyerek bunları ülke genelinde yaygınlaştırmaya gayret ettiklerini söyledi.



Türkiye'nin hemen her bölgesinde savunma sanayine katkı sağlayacak birçok birikim ve insan kaynağı bulunduğunu aktaran Görgün, şöyle konuştu:





"ASELSAN'ın yüzde 65'lik tedariki Ankara bölgesinde, dolayısıyla bunun Anadolu'ya yayılması konusunda yeni bir şeyler yapılması için ekibimizle anlaştık. Bu çerçevede Kocaeli, Gebze, Antalya, Bursa, Konya, Sivas, Elazığ, Manisa, Kayseri gibi seyahatlerimiz ile buna yönelik çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Daha önceden ortaya koyulan adımların somut projelerle ilerleyebilmesi adına inşallah önemli kararlar alacağız."





ASELSAN'ın 6 bin 600 çalışanı bulunduğunu belirten Görgün, iş birliği yaptığı kurumlar ile herkes tarafından çok olumlu algılanan bir şirket olduğunu sözlerine ekledi.





Konuşmaların ardından ASELSAN ve FÜ arasında SAYP kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.





Törene, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Fırat Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın da katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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