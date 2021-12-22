Üye Girişi
ASELSAN ve KOSGEB, güçlerini birleştirecek - Son Dakika

ASELSAN ve KOSGEB, güçlerini birleştirecek

22.12.2021 10:07
ASELSAN ve KOSGEB, güçlerini birleştirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen hafta düzenlenen 2021 Verimlilik Proje Ödülleri ile TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde KOSGEB'in yeni çağrısını açıkladı.

KOSGEB'in kritik teknolojilerin yerli imkanlarla üretilmesi amacıyla çıktığı çağrıda ASELSAN ile ortak çalışma yürütecek. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Tüm kritik bileşenleri millileştirmemizi bir zorunluluk olarak görüyoruz" ifadelerini kullanırken KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, da "ASELSAN'ın 2 bine yakın KOBİ'nin bulunduğu bir tedarik ağı var. KOSGEB olarak bu ekosisteme daha fazla KOBİ'yi entegre etmek istiyoruz." dedi.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programının yeni çağrısı, ilaç ve tıbbi cihaz, savunma sanayisi ve raylı sistem araçlarına odaklanıyor.

KOBİ'lerin 8 Şubat'a kadar başvurabileceği çağrı ile ilgili ASELSAN ve KOSGEB'den bir hamle geldi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Görgün ile KOSGEB Başkanı Kurt, bir araya gelerek yürütülecek iş birliği çalışmalarını masaya yatırdı. Görüşmeye ASELSAN tarafından Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz ve KOSGEB'den Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı Mehmet Görkem Gürbüz katıldı.

KOSGEB Başkanlığında gerçekleşen görüşmede, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Görgün, "Bizlerle aynı vizyonu paylaşan, millileştirme yolunda ülkemize katkı sağlamak isteyen firmalarımıza imkan sağlamak, destek olmak amacıyla bugün KOSGEB tarafından lansmanı yapılan çağrı çok değerlidir. firmalara farklı kalemlerde (personel, makine-techizat, test vb) sağlanacak destekler sadece savunma sanayimizin değil, tüm sektörlerimize önemli katkı sağlayacaktır. Firmalara farklı kalemlerde sağlanacak destekler sadece savunma sanayimizin değil, tüm sektörlerimize önemli katkı sağlayacaktır"dedi.

KOSGEB Başkanı Kurt da "ASELSAN'ın 2 bine yakın KOBİ'nin bulunduğu bir tedarik ağı var. KOSGEB olarak bu ekosisteme daha fazla KOBİ'yi entegre etmek istiyoruz. Yeni çağrımız ile KOBİ'ler, ASELSAN'ın talep etmiş olduğu ürünleri yerli imkânlarla üretmek için 6 milyon liraya kadar destek alabilecek. Çağrıyı ASELSAN ile iş birliği içerisinde hazırladık. Bütün süreçlerde de beraber olacağız." diye konuştu.

PROGRAM GÜNCELLENDİ

KOSGEB, Ar-Ge'ye yönelik destek programını, bu yılın başında güncelledi. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon adı verilen yeni destek programının ilk çağrısına Mart ayında elektrikli otomotiv sektörü ile 5G gibi yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerine dönük alanlarda çıkıldı.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

ASELSAN ile KOSGEB, 9 Haziran'da iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı'nın 2. çağrısı ile ilgili görüşmeler yapıldı. Görüşmeler neticesinde yeni proje teklif çağrısı oluşturuldu.

HEDEF MİLLİLEŞTİRME

Çağrı, rekabetçi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için öncelikli sektörlerdeki işletmeler ile savunma sanayisinin ihtiyaçlarını millileştirme kapsamındaki işletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlıyor.

8 Şubat'a kadar başvuruya açık olan proje teklif çağrısı 3 ana başlıkta sağlanacak:

Savunma sanayi alanına yönelik:

QPL'e uygun askeri konnektörler, RF kablolar, yüksek ses seviyeli yönlü diyafram sürücü hoparlörler, akustik dönüştürücüler ve RF bileşenler

İlaç ve tıbbi cihaz alanına yönelik:

Ultrason cihazları, bilgisayarlı tomografi ve dijital mamografi cihazları, hücresel ve moleküler düzeyde görüntüleme sistemleri, görüntü işleme ve tarama cihazları, robotik cerrahi sistemler, aşı ve bağışıklık ürünleri, tanı ve teşhis ürünleri, biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi

Raylı sistem araçları ile kritik bileşenlerinin üretimine yönelik:

Raylı sistemlerde kullanılacak cer sistemi, boji, baliz, araç gövde tasarımı, pnömatik sistemler, dişli kutusu, self röle vb. gibi kritik bileşenler, raylı sistem kontrol sistemi, yolcu bilgilendirme sistemleri, sistem entegrasyonu

6 MİLYON TL'YE KADAR DESTEK

Çağrı kapsamında mikro işletmeler için 900.000 TL, küçük işletmeler için 1.500.000 TL ve orta büyüklükteki işletmeler için 6.000.000 TL'ye varan destek sağlanacak. Bu destekler personel giderleri, makine-teçhizat giderleri, sınai mülkiyet hakları giderleri, test-analiz ve belgelendirme giderleri, danışmanlık-eğitim-tanıtım ve yurt içi/yurt dışı fuarlar gibi faaliyetler için katılımcı firmalara sağlanacak.

ASELSAN ve KOSGEB, güçlerini birleştirecek

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Araştırma Geliştirme, Türk Lirası, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel ASELSAN ve KOSGEB, güçlerini birleştirecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:15 "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı
10:13 Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu
10:02 Japonya için 9,1'lik deprem tahmini korkuttu: 200 bin kişi ölebilir
10:00 Stokçuların morali bozuk! Otomobil fiyatlarında 3 ay içinde yüzde 30 indirim bekleniyor
09:58 Kulübü zorlayacak maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak
09:55 İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! ABD'li diplomat Suriyeli yolcuya pasaportunu satmış
09:55 Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada: Dövize endeksli TL mevduat planı boş, dolar yükselecek!
09:51 Aşı karşıtı Amerikalı parlamenter Greene'in üç aşı şirketinde hissesi olduğu ortaya çıktı!
09:38 DSÖ'den Omicron uyarısı: Türkiye'nin yer aldığı bölgede sağlık sistemi çökebilir
09:36 Susurluk'un kilit ismi Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı!
Myanmar'da yeşim madeninde toprak kayması: 80'den fazla kişi kayıp Myanmar'da yeşim madeninde toprak kayması: 80'den fazla kişi kayıp         
10:23
Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'ta piyasaya yaptığı müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'ta piyasaya yaptığı müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi         
10:14
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, sakatlanınca ameliyat oldu Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, sakatlanınca ameliyat oldu         
10:04
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemelerden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemelerden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
09:56
Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var Ankara'da bir halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var         
09:08
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 10:29:11. #1.13#
SON DAKİKA: ASELSAN ve KOSGEB, güçlerini birleştirecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement