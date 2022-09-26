Türkiye, NATO tarihinde bir ilki başardı!

Türkiye, geliştirmiş olduğu insansız hava araçları ile dünyada ilk 3'e girmeyi başardı. Hatta bu SİHA'lar dahil oldukları savaşlarda oyun değiştirici olarak gösteriliyor. Şimdi ise benzer bir durumun deniz araçlarında yaşandığını görüyoruz. Öyle ki yeni Marlin SİDA, NATO tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Dünyanın ilk elektronik harp yeteneğine sahip SİDA'sı Marlin, NATO tatbikatına katıldı!

Geçtiğimiz dönemde Türkiye'de devlet ve özel sektör işbirliği ile geliştirilen Ulaq, Salvo, Sancar, Albatros S ve Mir isimli farklı SİDA'ları paylaştık. Bunların bir kısmı sürü halinde hareket edebiliyorken bazıları sahil güvenlik ve devriye görevlerinde kullanılabiliyor.

Fakat bugün NATO tarihine geçen Marlin SİDA, henüz eşi olmayan bir özelliğe sahip. ASELSAN ve Sefine tersanesi tarafından geliştirilen bu deniz aracı dünyanın ilk elektronik harp yeteneğine sahip SİDA'sı olarak uluslararası tatbikatlarda NATO tarafından kullanıldı.

Yerli dış iskelet sistemi tamamlandı!

Marlin, sahip olduğu elektronik harp sistemleri sayesinde düşman kuvvetlerinin radarını ve iletişim ağını karıştırabiliyor. Bu sayede eşlik ettiği gemiler radarda geçici süre ve belirli koşullar altında görünmezlik kazanabiliyor.

Tabii Türkiye bu alanda yalnız değil. Özellikle ABD, Çin ve Rusya'nın da insansız denizaltı ve SİDA çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Fakat Türkiye'de 1 yıl içerisinde bu araçlardan çok sayıda ve farklı fonksiyonlarda üretilmiş olması büyük bir başarı olarak göze çarpıyor.

Hatta havada gördüğümüz başarıların denizde de gerçekleştiğini şimdiden söylemek mümkün. Buna ek olarak, önümüzdeki 20 yıl içerisinde SİHA'ların ardından insansız savaş uçaklarının geleceğini görüyoruz. Benzer bir durum gemilerde de geçerli olacaktır.

Şu an gelinen nokta için örnek bir senaryo verecek olursak, içlerinde seyir füzesinden rokete ve elektronik harp yeteneğine kadar kadar birçok unsur barındıran bu SİDA'lar sürü halinde 6'lı veya çok daha yüksek sayıda ortak bir operasyon gerçekleştirebilir.

Hedefe fark edilmeden yaklaşarak imha edip geri dönüş sağlayabilir. Olası bir başarısızlık durumunda ise insan canı tehlikeye girmediği gibi maliyeti de bir savaş gemisinin onda biri bile olmayacaktır. Yani aslında insansız hava araçları için söylediğimiz her şey burada da geçerli.

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