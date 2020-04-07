ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün'den yerli solunum cihazı açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün'den yerli solunum cihazı açıklaması - Son Dakika

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün'den yerli solunum cihazı açıklaması

6 saat önce

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "En son yaptığımız dün geceki toplantıda proje ekibimiz, 'Bizi odaya kilitleyin, hastalarımıza nefes olacak solunum cihazlarını geliştirmeden bize uyku yok' diye duygularını ifade ettiler.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün'den yerli solunum cihazı açıklaması, System.String[]

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "En son yaptığımız dün geceki toplantıda proje ekibimiz, 'Bizi odaya kilitleyin, hastalarımıza nefes olacak solunum cihazlarını geliştirmeden bize uyku yok' diye duygularını ifade ettiler. Sabaha kadar çalışıyorlar" dedi.


ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, korona virüse karşı ASELSAN'da yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi. Yerli solunum cihazının üretimi için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Görgün, "Teknoloji üretim gücümüzü artırmak için Cumhurbaşkanımızın çizdiği milli teknoloji hamlesi vizyonu savunma sanayinde çok büyük dönüşüm yaşattı. Son 16-17 yılda yüzde 20'lerde olan yerlilik oranı bugünlerde yüzde 70'lere ulaştı. Şimdi savunma sanayinde sağlanan bu başarı sağlık alanında yaptığımız çalışmalarla dışa bağımlılığımızı azaltacak ve Türkiye'yi sayılı ülkeler arasına sokacak projeler yürütüyoruz. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını teknoloji geliştirme ve üretim paradigmalarını sorgulattı. Tüm dünya Covid-19 virüsüne ilişkin tarama, tespit, tedavi ve takip konusunda hızlı bir yarış içerisinde. Cumhurbaşkanımız, milletin sağlığını ilgilendiren bu konuyu büyük bir özen ve hassasiyet ile yürütüyor ve takip ediyor. Milletimizin sağlığı için tüm imkanları seferber eden Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Sağlık Bakanımız bizi arayarak yerli solunum cihazı üretimi konusunda hızla dahil olmamızı istedi. Bir start-up olan Biosys firmasının geliştirdiği solunum cihazının ürüne dönüşmesi için ASELSAN derin Ar-Ge kültürü ve sistem bilgisiyle mekanik yazılım ve elektronik tasarım alanında tüm kabiliyetlerini ortaya koydu. Malumunuz bu akut dönemde dışarıdan kimsenin tedarik edemediği kritik alt bileşenlere kadar derinlemesine Ar-Ge ve teknoloji geliştiriyoruz. Ayrıca bir üretim hattını da kurmaya başladık. Buradaki en önemli nokta cihazın milli lisansa ve fikri haklara sahip olması. ASELSAN ve BAYKAR Makine gibi deneyimi yüksek olan şirketlerimizin mühendislerinden oluşan proje ekibinde yer alan arkadaşlarımız var güçleri ile çalışıyorlar. Her akşam gece geç vakitlere kadar olan telekonferans ile tüm paydaşlar olarak proje değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Cumhurbaşkanımıza projeye ilişkin düzenli olarak günlük bilgilendirme yapıyoruz. En son yaptığımız dün geceki toplantıda proje ekibimiz 'bizi odaya kilitleyin, hastalarımıza nefes olacak solunum cihazlarını geliştirmeden bize uyku yok' diye duygularını ifade ettiler. Sabaha kadar çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın da Türkiye'nin kendi göbeğini kesen bir ülke olması gerektiği inancıyla çalışmaları gün gün takip ettiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sağlık çalışanlarımız ülkemizin sağlığı için var gücüyle çalışıyor ve hizmet veriyor. Biz de onların hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Haluk Görgün, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:51 Kaynak: İHA

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