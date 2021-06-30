ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Haluk Görgün'ün yeniden seçildiği bildirildi.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bugün şirketin yönetim kurulu toplantısının gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanlığına Haluk Görgün'ün, Başkan Vekilliğine Alpaslan Kavaklıoğlu'nun, murahhas aza olarak Yavuz Çelik ve Mustafa Murat Şeker'in seçilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Haluk Görgün seçildi - Son Dakika Ekonomi