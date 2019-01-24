Son Dakika Haberleri: Asem'de Belge Töreni

Asem'de Belge Töreni

1 saat önce

Karapınar Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi'nde (ASEM) Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi alan kursiyerlere belgeleri törenle verildi.

Asem'de Belge Töreni, System.String[]
Karapınar Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi'nde (ASEM) Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi alan kursiyerlere belgeleri törenle verildi.

Karapınar ASEM yöneticisi Dudu Sağlamer, törende yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim öğrenme kursuna 45 kursiyerin katıldığını söyledi.

Kurs öğreticiliğini Döne Yakar'ın yaptığını belirten Sağlamer, şunları kaydetti:

"Kursumuza 18-70 yaş arası 45 kişi katıldı. 4 ay devam eden kursun sonunda kursiyerlerimiz Kur'an okumayı öğrendi. Hepsinin gözlerinde büyük mutluluk vardı. ASEM olarak Karapınar'da önemli çalışmalar yapıldı. Bayanlarımızın istekleri doğrultusunda kurslar düzenleniyor. Büyük imkanlar sunuluyor ve insanlarımız yararlanıyor. Kur'an-ı Kerim öğrenen kursiyerlerimize belgelerini vermekten onur duyduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:05 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu

HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz Son Dakika! Araç Sahipleri Müjde! LPG'ye İndirim Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:47:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asem'de Belge Töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]