Asena, Gelinlikle Son Yolcuğuna Uğurlandı
1 saat önce
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kendisini iple tavana asarak intihar eden üniversite öğrencisi Asena A.(22), üzerine gelinlik konulan tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı.
DENİZLİ'nin Merkezefendi
ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kendisini iple tavana asarak intihar eden üniversite öğrencisi Asena A.(22), üzerine gelinlik konulan tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı. Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Asena A., Adalet Mahallesi
'ndeki evinin odasında, dün kendisini iple tavana asarak intihar etti. Ailesi tarafından asılı halde bulunan üniversiteli genç kızın, bir süredir psikolojik sorunları olduğu bu nedenle tedavi gördüğü öğrenildi. Asena A.'nın otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp
Morgu'na kaldırılan cenazesi bugün yakınları tarafından teslim alınarak, Sarayköy
ilçesinin kırsal Hasköy
Mahallesi'ne götürüldü. Asena A. için Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba Hikmet A. ve anne Hatice
A., tek çocukları Asena'nın gelinlik serilen tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Asena A. kılınan cenaze namasının ardından Hasköy Mahallesi Mezarığı'nda toprağa verildi.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:17 Kaynak: DHA
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