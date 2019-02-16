Aşerdiğimiz Gıdalar Sağlığımız Hakkında Ne Söylüyor?

Aşerdiğimiz gıdalar sağlığımız hakkında ne söylüyor?

Aşerdiğimiz gıdalar sağlığımız hakkında ne söylüyor?



Hayatımızın bir döneminde bazı gıdaları yemek için çok büyük arzu duyarız. Çikolata, tatlılar, peynir, hatta toprak veya buz gibi gıdadan sayılmayacak maddelere bile aşerdiğimiz zamanlar olabilir. Peki bu gıdalara aşermek ne anlama gelir? İnsan bedeni kendi durumunu beynimizin bize anlattığından çok daha iyi algılar ve ona uygun istekler oluşturur. Bir şeye aşerme aslında belirli bir besin maddesi veya hormonun vücutta eksik olduğunu gösterir. Bu nedenle vücut, o eksikliği gidereceğine inandığı bir gıdaya veya maddeye çekilim duyar. Aşerme özellikle duygusal bir durumdan kaynaklanıyor ise sağlık sorunlarına sebep olabilir. Stresli, sıkıntılı veya mutsuz iken yendiğinde iyi hissettiren gıdalara aşereriz. Sorun şurada ki duygusal olarak hassas bir dönemde olan kişiler bol şekerli, yağlı ve kalorili gıdalara çekilim duyar. Bu gıdaları çokça tüketmek obezite, diyabet ve kalp rahatsızlıklarına yol açabilir. Aşerme beynin duygular, hafıza ve ödül merkezlerini aktif hale getirir. Bu bölgeler uyuşturucu bağımlılarında da aynı biçimde çalışmaktadır. Bir başka deyişle bir parça çikolata veya bol tuzlu patates cipsi ciddi bağımlılık yapabilir.



İsterseniz aşerdiğimiz gıdaların vücudumuzda hangi ihtiyacı gösterdiğini inceleyelim.

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