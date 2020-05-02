Aşeren hamile kadının eşine özel izin verildi - Son Dakika

Antalya'da bir kişi, hamile eşinin canının istediği karpuzu, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı aldığı özen izinle yerine getirdi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile Cansu Tümer (28), karpuz aşerince, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle eşinin dışarıya çıkamadığını belirterek sosyal medyadan Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu da etiketleyerek yardım istedi.

Bunun üzerine durumdan haberdar olan Vali Karaloğlu'nun talimatıyla Tümer'in eşi Adem Tümer'e iki saatlik özel izin çıkartıldı. Tümer, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Hali'nden karpuz alarak, evine döndü.

Karaloğlu, sosyal medya hesabından, "Cansu Hanım'ı cevapsız bırakamazdık. Makul ve masum talebini değerlendirdik. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, eşine iki saatlik izin vererek talebinin yerine getirilmesine imkan sağladık. Tüm kadınlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum." paylaşımında bulundu.

Cansu Tümer, AA muhabirine, hamilelik süresince ilk defa aşerdiğini, onun da sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldiğini söyledi. Bu süreçte istedikleri şeyleri bulmanın zor olduğunu anlatan Tümer, "Valimize teşekkür ediyorum. Sesimi çok çabuk duydu. Karpuzu çok şükür yedim. Mutluyum." dedi.

Adem Tümer, eşinin isteğini yerine getirebildiği için mutlu olduğunu kaydetti.