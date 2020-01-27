Aşeren kadınların eşleri soluğu bu manavda alıyor - Son Dakika

Adana'da hizmet veren bir manav, mevsimi olmasada her türlü meyveyi bulundurması nedeniyle aşeren kadınların eş ve akrabalarının uğrak noktası haline geldi. Manav Kadri Cebeci, "İnsanlar mutlu oluyor. Allah razı olsun diyor" dedi.



Hamilelik döneminde anne adaylarının canı mevsiminde bulunmayan meyveleri çekince, eşleri ve akrabaları da bu isteğini yerine getirmek için kentin altını üstüne getirmek zorunda kalıyor. Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde, her mevsimin meyvesinin satıldığı Kadri Cebeci'ye ait 'Akdeniz Manavı', aşeren kadınların ve hastaların onların isteklerini yerine getirmeye çalışan eş ile akrabalarının kurtarıcısı oluyor.



Manav Cebeci, hamile kadınların canının yazın en çok nar, ayva, mandalina gibi kış meyvelerini, kışın ise yaz meyveleri olan yeşil erik, çağla badem, kiraz, şeftali, yaş üzüm ve çilek çektiğini belirtti.



"İnsanlar mutlu oluyor"



Eriği ithal ettiklerini, diğer ürünleri de şoklayarak sakladıklarını kaydeden Kadri Cebeci, "Özellikle hamile ve hasta üzerine müşterilerimiz talep ediyor. Küçük çocuklar da isteyince ailesi geliyor tabi. Bizim kapatma saatimiz normalde akşam 10 ancak müşterilerimiz talep ettiği için 12'de kapatıyoruz. Sabah da 5.30-6.00 sıralarında açıyoruz. Gece arayanlar oluyor onlar için de geliyoruz. İnsanlar mutlu oluyor. Allah razı olsun diyor. Havaya uçuyorlar" ifadelerini kullandı.



Fiyatlar hakkında da bilgi veren Cebeci, fiyatların yaza göre farklı olduğunu belirterek, "Çileğin kilogramı 15 lira. 3 adet erik 60 lira. Bazen geliş fiyatına da 55 liraya veriyoruz. Karpuz ve kavun kilogram fiyatı 8 lira. Üzümün kilogramı 10 lira. 250 gram kiraz 50 lira. 2 adet dikenli incir 30 lira. 250 gram incir 50 lira. 250 gram yeni dünya 50 lira. 250 gram badem ve vişne ise 50 lira" diye konuştu.



"Ablamın canı çilek istedi"



Hamile olan ablası için 500 gram çilek satın alan Peri Çınar ise, "Buranın çileklerini beğendiğim için geldim. Ablamın canı çilek istediğinde buraya geliyorum" diye konuştu.



Gelini hamile olan ve 60 liraya 3 adet erik alan Esef Gezgin de, "Erik istediler ve biz de geldik burada bulduk. Hamilelerin canı en pahalı şeyi istiyor ve bu mevsimde istiyor. Yapacak bir şey yok 60 liraya aldık. 3 tane var içerisinde tanesi 20 liraya geliyor" ifadelerini kullandı. - ADANA