Son Dakika Haberleri: ASEV ve spor kurs kayıtları için son gün 20 Ekim
Son Dakika Güncel ASEV ve spor kurs kayıtları için son gün 20 Ekim

ASEV ve spor kurs kayıtları için son gün 20 Ekim

1 saat önce

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) ile Aliağa Belediyesi Spor Okulları bünyesinde verilen kurslar için kayıtların, 20 Ekim 2019 Pazar günü sona ereceği bildirildi.

ASEV ve spor kurs kayıtları için son gün 20 Ekim, System.String[]

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) ile Aliağa Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulları bünyesinde verilen kurslar için kayıtların, 20 Ekim 2019 Pazar günü sona ereceği bildirildi.


Aliağa Gençlik Merkezi, 7'den 77'ye tüm vatandaşların iş ve okuldan kalan zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri, sanatsal faaliyetlere katılabilecekleri, spor yapabilecekleri kursları hizmete sunuyor. Bu kapsamda, Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) bünyesinde verilen; keman, piyano, gitar, bağlama, ney, ritim atölyesi, bateri, halk dansları, latin dansları, bale, tiyatro, çocuk tiyatrosu, resim, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, kısa film atölyesi ile Aliağa Belediyesi Spor Okulları kapsamındaki; basketbol, futbol, karate, güreş, aerobik, voleybol ve satranç kurslarına kayıtlar için son tarih açıklandı. Kayıtların, 20 Ekim 2019 Pazar günü sona ereceği belirtildi.


Kurs programlarından faydalanmak isteyen vatandaşların kayıt ve ödemelerini, www.aliagagenclikmerkezi.com üzerinden yapabileceği; ayrıca kurs ve eğitmen bilgilerine de site üzerinden ulaşabileceği aktarıldı.


Ayrıca, ASEV çatısı altında eğitim gören kursiyerlerin yıl içerisinde; konserler, dans gösterileri, sergiler, yıl sonu etkinlikleri, milli bayram ve özel günler başta olmak üzere birçok etkinlikte performanslarını sergileme fırsatı da bulacağı öğrenildi. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Aliağa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:42 Kaynak: İHA
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