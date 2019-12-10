Son Dakika Haberleri: Aşevi hizmeti Maltepelilerin yüzünü güldürüyor
Son Dakika Güncel Aşevi hizmeti Maltepelilerin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Aşevi hizmeti Maltepelilerin yüzünü güldürüyor

6 saat önce

Maltepe Belediyesi AŞ evi hizmetiyle, ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşa sıcak yemek imkanı sunuyor.

Aşevi hizmeti Maltepelilerin yüzünü güldürüyor, System.String[]

Maltepe Belediyesi AŞ evi hizmetiyle, ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşa sıcak yemek imkanı sunuyor. Sadece 2019 yılında 100 bin kişiye sıcak yemek verilen AŞ evinde, günde ortalama 500 vatandaş yemek yiyor.


Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarıyla dikkat çeken Maltepe Belediyesi, AŞ evi hizmetiyle ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor. Her gün sabahın ilk ışıklarıyla, dev kazanlarda en az 4 çeşit yemek hazırlanan AŞ evinde, günde ortalama 500'den fazla vatandaş sıcak yemek yiyor. AŞ evinde kaynayan yemekler ayrıca ilçe genelinde tespit edilen, gelir durumu kötü olan ya da hasta ve yaşlı olduğu için evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi 252 haneye de, her gün düzenli olarak ulaştırılıyor. Sadece 2019 yılında 100 bin kişiyi ağırlayan AŞ evi, cenaze sahiplerini de yalnız bırakmıyor. Taziye evlerine de günde ortalama 600 pide ve ayran gönderen AŞ evi yetkilileri, 2019 yılı boyunca ilçe genelinde taziye evlerine 132 bin adet pide ve ayran desteği verildiğini kaydetti.


"Herkesin evinde sıcak aşı olacak"


Yoksullukla mücadelenin sosyal belediyeciliğin temel hedeflerinden biri olduğuna vurgu yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Göreve geldiğimiz günden beri, ilçede gelir durumu kötü olan hanelere yönelik önemli çalışmalara imza attık. Pek çok alanda yürüttüğümüz çalışmalarla ilçe genelinde yoksullukla mücadele ediyoruz. Bunların en önemlisi AŞ evi hizmeti. AŞ evimizde her gün binlerce kişiye sıcak yemek kaynatıyoruz. Maltepe'de herkesin evinde sıcak aşı olacak, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" diye konuştu. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni yılda ehliyet ve kimlik yenilemeye zam geleceği dedikoduları, vatandaşları nüfus müdürlüklerine akın ettirdi
Kazada LPG tankı yerinden çıkan otomobile, elindeki sigarayla müdahale etti Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 19:41:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aşevi hizmeti Maltepelilerin yüzünü güldürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]