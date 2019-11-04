Son Dakika Haberleri: Aşevi şoförlerine etkili iletişim ve öfke kontrolü eğitimi
Son Dakika Güncel Aşevi şoförlerine etkili iletişim ve öfke kontrolü eğitimi

Aşevi şoförlerine etkili iletişim ve öfke kontrolü eğitimi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Aşevi bünyesinde görev yapan şoförlere Etkili İletişim, Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi konularında seminer verildi.

Aşevi şoförlerine etkili iletişim ve öfke kontrolü eğitimi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Aşevi bünyesinde görev yapan şoförlere Etkili İletişim, Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi konularında seminer verildi.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından Aşevinden yemek dağıtımı yapan şoförler için Etkili İletişim Becerileri, Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Hizmet sunum kalitesini yükseltmeyi ve şoförlerin gün içinde yaşadıkları stresi kontrol altına almalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen seminer, Psikolog Elif Kutucu Özyurt tarafından verildi.


Eğitimde; karşılıklı iletişimin önemi, stresin tanımı, stres ve öfkeye yol açan nedenlerin neler olduğu, stres ve öfke kavramlarının insan davranışı üzerindeki etkileri, stres ile baş etme yöntemleri ve öfke kontrolü teknikleri, çatışmalı durumlarda uygulanması gereken yöntemler, zor insan tipleri ile iletişim yolları, olumsuz durum ve kişileri yönlendirme, içsel motivasyonu koruma, iş hayatına ve sosyal hayata pozitif bakış konuları anlatılarak, örnek uygulamalarla pekiştirildi.


İki gün süren ve 12 personelin katıldığı seminerin sonunda katılım belgesi verildi. Seminere katılan personel daha sonra Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Şerafettin Sayar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin'i ziyaret etti. Seminere katılan personeli tebrik eden Ulutekin, "Personelimize yönelik bu tür eğitimleri sık sık tekrarlayacağız" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Yardımlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:22 Kaynak: İHA
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